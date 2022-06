Går det mot våpenhvile eller langvarig krig i Ukraina?

Sverre Lodgaard Seniorforsker, Nupi

9 minutter siden

I dag er hverken ukrainerne eller russerne klare for å bringe konflikten over på det politiske sporet. Ikke mange av Ukrainas vestlige støttespillere heller, skriver Sverre Lodgaard. Bildet er fra en tale president Volodymyr Zelenskyj holdt for den amerikanske kongressen tidligere i år.

Hvis partene øyner en «politisk vei ut» av uføret, som diskutert i tidligere faser av konflikten, er tiden inne for forhandlinger.

Ingen kjenner fortsettelsen på krigen i Ukraina. Kanskje bærer det mot våpenhvile og forhandlinger om en politisk løsning. Da snakker vi gjerne om måneder. Men kanskje vil den fortsette i flere år og ikke bare dreie seg om Ukraina, men om å redusere Russland til noe mindre enn en regional stormakt.

Våpenhvile og forhandlinger

Én teori sier at hvis konflikten går i retning av en stillingskrig hvor ingen av partene ser nevneverdige muligheter til å vinne frem på slagmarken, og samtidig innser at fortsatte kamphandlinger vil koste mer enn det smaker, ligger det til rette for våpenhvile. Hvis partene også øyner en «politisk vei ut» av uføret, som diskutert i tidligere faser av konflikten, er tiden inne for forhandlinger. I det siste har krigen i det østlige Ukraina bølget litt frem og tilbake samtidig som det meldes om store tap.

Slike muligheter kan også oppstå i en dynamisk situasjon hvor den sterke parten er på vei ned og den svakere på vei opp. Men da er mulighetsrommet ofte smalt og flyktig. Alt avhenger av partenes lesning av utviklingen. Hvis den svake får for seg at krigen går deres vei slik at det er mulig å styrke forhandlingskortene eller vinne krigen, kan vinduet for en forhandlingsløsning fort fordufte.

Folk må kjenne seg hjemme

Det avgjørende er ikke de faktiske forhold, men hvordan partene tolker dem. Det er ikke de objektive betingelsene som bestemmer om tiden er moden, men hvordan partene oppfatter dem. Mange ukrainere mener langtidsutsiktene er gode for dem. Russernes ambisjoner og lesning av kampene kjenner vi ikke.

To medlemmer av den amerikanske tankesmien Atlantic Council, Hans Binnendijk og Alexander Vershbow, har begge en fortid i tidligere amerikanske administrasjoner. De har skissert en vei ut som begynner med våpenhvile langs den linjen partene nå befinner seg på, og som skyver forhandlinger om en politisk løsning ut i tid. I mellomtiden bør våpenhjelpen til Ukraina fortsette slik at landet kan forsvare seg i tilfelle nye russiske offensiver.

I dag er hverken ukrainerne eller russerne klare for å bringe konflikten over på det politiske sporet

Den amerikanske diplomaten Henry Kissinger mener forhandlingene bør starte de nærmeste par månedene, og at status quo ante – tilbake til start – er en rimelig delelinje. Går man lenger østover, «dreier det seg ikke om frihet for Ukraina, men om krig mot Russland».

Ukraina har alltid vært et delt land. Derfor bør siktemålet være en løsning som lar folk leve der de kjenner seg hjemme. De fleste vil vestover til EU, mens det i øst er en mindre del som vil ha autonomi, uavhengighet eller aller helst bli en del av Russland. Dessverre viser historien at stormaktene ofte har overkjørt slike ønsker.

I dag er hverken ukrainerne eller russerne klare for å bringe konflikten over på det politiske sporet. Ikke mange av Ukrainas vestlige støttespillere heller.

Langvarig, altomfattende krig

Som reaksjon på Russlands invasjon av Ukraina har USA og Vesten gått til angrep på Russland. Den krigen er altomfattende og omfatter våpenhjelp og etterretning, økonomiske sanksjoner, boikott, fordømmelser og kanselleringer av kontakter og avtaler med Russland.

Russerne presses både militært, politisk, økonomisk og sosialt. Ideologisk også: Vesten kjemper for demokrati og internasjonal rettsorden mot et autoritært og kriminelt regime.

Og jo lenger krigen varer, dess mer vil Russland blø. USA, Storbritannia og østeuropeiske land – som var de mest russlandkritiske fra før – roper høyest og setter tonen. Russlands brutale fremferd spiller i hendene på dem. Angrepskrig er en av de største forbrytelsene folkeretten kjenner, og Russland har høyst sannsynlig gjort seg skyldig i krigsforbrytelser og kanskje også forbrytelser mot menneskeheten.

I krigen mot Russland er det amerikanerne som fører an. USA ønsker «å svekke Russland i en slik grad at de ikke kan gjøre mot andre det de har gjort ved å invadere Ukraina» (forsvarsminister Lloyd Austin i Kyiv).

Den siste hjelpepakken til Ukraina er på 42 milliarder dollar, og den kommer på toppen av flere mindre bevilgninger. Sanksjonene øker etter hvert, og all erfaring tilsier at de vil vare lenge, for de er ment å virke over tid.

Nå er det flere som reagerer på det amerikanske hardkjøret og slår ring om Russland og den russiske sivilisasjonen

Bak det hele øyner man en storslagen geopolitisk ambisjon. Greier man å stå løpet ut og etterlate Russland i maktesløshet, står man friere til å konsentrere seg om en kinesisk utfordrer som sitter tilbake med en sterkt svekket partner.

Noen europeiske land prøver å holde kommunikasjonslinjene åpne. Frankrikes president Emmanuel Macron har hatt en rekke samtaler med Vladimir Putin – ifølge ham selv mer enn 100 timer til sammen – og det er realpolitiske innslag både i den europeiske og amerikanske debatten som advarer mot å presse russerne for langt. Men så langt kjemper de i motvind.

Flere reagerer på det amerikanske hardkjøret

I Russland er det mange som misliker krigen og har vendt seg mot Putin, men fortsatt er det et stort flertall som støtter ham. Blant de intellektuelle er krigsmotstanden antagelig overrepresentert. Men nå er det flere som reagerer på det amerikanske hardkjøret og slår ring om Russland og den russiske sivilisasjonen.

Dmitri Trenin, som ledet Carnegie-senteret i Moskva til det ble stengt i april, og som var kjent for å være vestorientert og samarbeidsinnstilt, ga oss nylig en vekker. Han skriver at USA og dets allierte «prøver å ekskludere Russland som uavhengig faktor i internasjonal politikk, og fullstendig ødelegge Russlands økonomi». Videre skriver han at «Russlands eksistens er i fare, og landet må ta grep for å sikre sin egen overlevelse».

Intellektuelle som ham kan ikke beskyldes for å forledes av Putins propaganda og bortforklares som så mange andre støttespillere.

Jo lenger krigen varer, dess mer vil Russland blø

Hvor man lander, er høyst uvisst

Russerne stålsetter seg. Det har mindre land gjort tidligere, riktignok til store kostnader, men uten å gi opp sin selvstendighet og motstandsvilje. Det er nærliggende å minne om Iran. Nå er russisk politikk og økonomi på full fart sørover og østover til Tyrkia, India, Kina og andre som ikke stiller opp på sanksjonene.

Mellom disse to ytterpunktene – våpenhvile og politiske overlegninger i den ene enden og en langvarig krig for å kjøre Russland i senk i den andre – er det et svært spenn. Hvor man lander, er høyst uvisst.

Fra tid til annen sier både amerikanske og europeiske politikere og kommentatorer at det er opp til ukrainerne å bestemme, men så enkelt er det ikke. Det ville være et historisk brudd på alle politiske tyngdelover.

Kreftene bak den lange, altomfattende krigen forteller en annen historie.