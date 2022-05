Ikke overdriv faren for konflikt i Arktis. Den er lav.

Øystein Tunsjø Professor, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Jo Inge Bekkevold Seniorrådgiver, Institutt for forsvarsstudier, tidligere diplomat

Arktis ligger i periferien, ikke i sentrum, av dagens stormaktsrivalisering, mener kronikkforfatterne. Bildet er tatt på Svalbard i oktober 2021.

Geopolitikken begrenser Kinas innflytelse og stormaktsrivaliseringen i nord.

Nordområdene har stor militærstrategisk betydning for Norge. Det er derfor viktig at Norge til enhver tid har god situasjonsforståelse av utviklingen i regionen.

Norge må være forberedt på konflikt i Arktis, men norske interesser er ikke tjent med at faren for konflikt i regionen blir overdrevet. Noe som dessverre ofte er tilfelle.

Det siste tiåret er det blitt publisert et stort antall bøker, forskningsrapporter og nyhetsoppslag i USA og Europa som gjentar myter om Arktis som verdens nye konfliktområde, og om at Kina har store militære ambisjoner i området.

Vår forskning på geopolitikk i Arktis det siste tiåret viser en annen utvikling.

Bommer spektakulært

Aftenpostens nyhetssak og førstesideoppslag 14. mai om «krigsskipsdrama i Arktis» føyer seg inn i rekken av slike misforståtte analyser.

Med henvisning til amerikanske kilder presenteres det over fire helsider et skremselsbilde av militarisering og kinesiske ambisjoner i Arktis av et slikt omfang at det visstnok truer Vestens levemåte. Et tilsvarende trusselbilde ble presentert i Aftenposten tilbake i oktober 2016.

Nordområdene er trolig det siste Xi Jinping tenker på når han våkner om morgenen

Analysene fra 2016 har så langt bommet spektakulært: Siden den gang har Kina bygget verdens største marine målt i antall skip, men ikke ett eneste kinesisk krigsskip har seilt i Arktis.

Etterretningstjenestens åpne trusselvurdering fra 2022 fremhever at Kina viser tilbakeholdenhet og har til gode å operere militært i Arktis. Nordområdene er trolig det siste Kinas leder Xi Jinping tenker på når han våkner om morgenen.

Slik begrenses faren – fire punkter

Arktis er i endring. Isen i Polhavet smelter, Russland styrker sin militære tilstedeværelse i regionen, og Kina viser økt interesse.

Det er riktig at disse endringene fører til mer aktivitet og økt usikkerhet, men faren for konflikt i Arktis er fortsatt lav. Det er faktisk slik at geopolitikken begrenser faren for stormaktsrivalisering og konflikt i nordområdene.

Øystein Tunsjø (t.v) er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Jo Inge Bekkevold er seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier og tidligere norsk diplomat.

For det første ligger Arktis i periferien, ikke i sentrum, av dagens stormaktsrivalisering.

Under den kalde krigen var Europa sentrum i rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen, og Nordområdene var en meget viktig flanke. I dag er USA og Kina de to ledende stormaktene. Deres rivalisering har sitt geografiske sentrum i Asia, i Østkinahavet, Sør-Kina-havet og i Det indiske hav. Nordområdenes mer perifere beliggenhet i dagens geopolitikk begrenser Kinas militære aktivitet i regionen.

For det andre har Arktis en tydelig geopolitisk skillelinje.

Med unntak av Russland er alle stater som grenser til Polhavet, Nato-land. Denne Nato/Russland-skillelinjen i Arktis blir enda tydeligere når Sverige og Finland trer inn i Nato. Dette betyr at Kinas innflytelse i Arktis i stor grad avhenger av at Russland fungerer som døråpner.

Det er i dag lite sannsynlig at Nato-land åpner for store kinesiske investeringer i naturressurser i Arktis. Til tross for spådommer om voldsomme kinesiske investeringer i Arktis har Kina hovedsakelig investert i petroleumsproduksjon og naturgassanlegg på Yamal-halvøya. Kinas nye energisamarbeid med Russland betyr dessuten at Beijing nå i mindre grad enn før har behov for å konkurrere om ressursene i andre deler av Arktis.

For det tredje har den nordlige sjøruten begrenset kommersiell verdi for Kina.

En svært stor andel av Kinas utenrikshandel foregår fra provinser og havner som ligger i nærheten av Shanghai eller lenger sør, i Guangzhou, Fujian og Hongkong. Det er faktisk 250 nautiske mil kortere å seile fra Shanghai via Suezkanalen til Pireus i Hellas enn å seile via den nordlige sjørute til Rotterdam og naturlig nok betydelig kortere fra havnene lenger sør i Kina. Derfor investerer Kina i havner i Middelhavet.

Det har inntil nå vært lite som tyder på at Russland «åpner» Arktis for kinesisk militær tilstedeværelse

I tillegg finnes det ingen omlastingshavner i Arktis for videre frakt til andre markeder, samtidig som is, kostbare forsikringer og dårlig infrastruktur øker ulempene ved å seile gjennom Polhavet. Til tross for mange våte drømmer om en shipping-bonanza i nord har Kinas skipstrafikk vært forsvinnende liten.

For det fjerde har Kina begrenset militær innflytelse i Arktis.

USAs tilstedeværelse i Asia vil i stor grad binde opp Kinas militære ressurser i asiatiske farvann. Enkelte analytikere hevder at Kina har ambisjoner om å plassere sine strategiske ubåter i Polhavet som del av sin kjernefysiske annenslagsevne. Det er imidlertid et lite sannsynlig scenario.

Kinesiske ubåter vil ikke kunne seile uoppdaget inn i Polhavet gjennom Beringstredet. Det er tvilsomt om Moskva ønsker Kinas marine regelmessig til stede i nærheten av sin egen Nordflåte. Å operere sine strategiske ubåter i dette området gir kort og godt – som ny forskning viser – militært sett liten mening for Kina.

Kina prioriterer – som Pentagon viser til – dessuten landbaserte systemer kombinert med et bastionforsvar i Sør-Kina-havet, ikke i Polhavet.

Russland blir mer avhengig av Kina

Kinas bruk av Arktis i sin militærstrategi avhenger av at Russland er døråpner. Russland er riktignok blitt lillebror i partnerskapet med Kina, men i Arktis har Russland fortsatt en dominerende posisjon. Selv om Russland ønsker kinesiske investeringer i energi og infrastruktur i Arktis velkommen, har det inntil nå vært lite som tyder på at Russland «åpner» Arktis for kinesisk militær tilstedeværelse.

Krigen i Ukraina svekker Russlands posisjon. Det har konsekvenser for Nordområdene. Krigen bidrar til å øke Russlands avhengighet av Kina, en utvikling Norge må følge med på.

På sikt kan vi nok vente felles russisk-kinesiske flåteøvelse i nord, på lik linje med at Russland øver med Kina i maritime Øst-Asia. Men dette betyr ikke at Kina tar over Polhavet. Russland og Kina er heller tjent med å ivareta sine innflytelsessfærer i henholdsvis Arktis og Øst-Asia-regionene. Det er derfor få holdepunkter til å hevde at Arktis er verdens neste konfliktområde, og enda færre for å si at Kina blir en sentral aktør.