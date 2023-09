Knut Rød, skyldig eller ikke skyldig?

Politiinspektør Knut Rød ble frikjent to ganger. Jurist og historiker Christopher S. Harper mener det forelå både feil lovanvendelse og mangelfulle domsgrunner. Vis mer

Den andre frifinnende dommen skulle blitt anket. Rød var etter min mening klart skyldig i meget alvorlig landssvik.

Publisert: 03.09.2023 07:30

I den nylig utgitte boken «Bokstaven R» gjennomgår historiker Torgeir E. Sæveraas 100 dommer fra landssvikoppgjøret. Deriblant den frifinnende dommen av politiinspektør Knut Rød. I sin anmeldelse uttrykker Gunnar Kagge i Aftenposten et håp om at kritikerne av dommen «kommer på banen».

Jeg vil følge oppfordringen hans i denne kronikken.

Frifunnet første gang

Den norske medvirkningen i folkemordet mot den jødiske befolkningen i Norge under okkupasjonen utgjorde en del av landssvikoppgjøret.

En rekke polititjenestemenn og høyere politiembetsmenn ble tiltalt og dømt for sin medvirkning i folkemordet.

Blant dem som ble tiltalt, var politiinspektør Knut Rød ved Stapo, statspolitiet, i Oslo. Han ble tiltalt for «aktiv og ledende» delaktighet i arrestasjonene av jødene i Oslo området høsten 1942.

Landssviksaken mot Rød kom første gang opp i februar 1946. Den fikk et oppsiktsvekkende utfall.

Han ble, under dissens, frifunnet. Rettens flertall la til grunn at handlingene hans, det vil si hans ledelse og organiseringen av arrestasjonene av jødene, ble utført «utelukkende i den hensikt å kamuflere sitt særdeles viktige arbeid til beste for motstandsbevegelsen og Hjemmefronten».

Ut fra dette la retten til grunn at de subjektive vilkår for fellelse, i dette tilfelle forsett, ikke forelå. Rød måtte derfor frifinnes.

Denne dommen ble, etter anke fra Riksadvokaten, opphevet i august samme år på grunn av mangelfulle domsgrunner.

Frifunnet igjen

Landssviksaken mot Rød kom opp for annen gang i april 1948.

Denne gangen ble Røds ledelse av arrestasjonene av jødene kun henført under straffelovens paragraf 86 som omhandlet bistand til fienden.

Også denne gang ble Rød frifunnet, nå av en enstemmig rett.

Som i den første saken ble Røds forsvar basert på «betydningsfull støtte til motstandsbevegelsen». Hans faktiske ledelse av arrestasjonene av jødene i Oslo ble ikke bestridt fra hans side.

Spørsmålet var og er: Kunne Rød virkelig frifinnes for sin aktive medvirkning i folkemordet mot jødene under henvisning til betydningsfull støtte til motstandsbevegelsen?

Christopher S. Harper er jurist og historiker. Vis mer

Hvorledes begrunnet retten at betydningsfull støtte til motstandsbevegelsen var et tilstrekkelig grunnlag for å frifinne Rød for de særdeles alvorlige handlinger han hadde utført mot jødene?

Slik lyder rettens begrunnelse:

«Når retten skal bedømme tiltaltes samlede virksomhet, kan den ikke finne det bevist at tiltalte i virkeligheten har ytet fienden noen bistand av verdi.

De handlinger som isolert sett kan sees som bistandshandlinger, var nødvendige for at han kunne utføre det annet meget mer betydningsfulle motstandsarbeid.

Han har den hele tid fulgt sin plan om å skade fienden og gagne sine landsmenn.»

Om domsgrunnene var mangelfulle i den første saken mot Rød, så var de etter min mening særdeles mangelfulle i den andre.

Feil lovanvendelse

Retten, ledet av Erik Solem, kunne selvsagt ikke komme forbi at Røds handlinger var å betrakte som bistand til fienden. Det innrømmer retten med ordene «handlinger som isolert sett kan sees som bistandshandlinger».

Men hvorledes kunne Solem og hans meddommere kategorisk fastslå at Rød ved sine handlinger ikke hadde ytet fienden bistand av verdi?

Med den korte tiden som sto til disposisjon, var tyskerne helt avhengige av bistand fra Stapo og andre norske politienheter. Rød og hans underordnede i Stapo jobbet intenst og nærmest døgnet rundt for å fullføre arrestasjonene før lasteskipet «Donau» gikk den 26. november 1942.

Klart at det var bistand av verdi for tyskerne.

Etter først å ha fastslått at bistanden ikke var av noen verdi, går Solem videre med å foreta en interesseavveining. Han konkluderer med at «det som kan sees som bistandshandlinger, var nødvendige for at han (Rød) kunne utføre det meget mer betydningsfulle motstandsarbeid».

Var ikke jødene i Solems øyne som landsmenn å regne?

Uten noen som helst henvisning hverken til lov, sedvane, domspraksis eller juridisk teori foretar Solem en interesseavveiing: Gjennomføring av arrestasjonen av jødene settes opp mot hensynet til at Rød kunne følge «sin plan om å skade fienden og gagne sine landsmenn».

Å avgjøre straffbarhet etter en interesseavveining krever en helt klar lovhjemmel.

En slik fantes i straffelovens paragraf 47. Men, og det er viktig, dommen fastslår at «både aktor og forsvarer synes å være enig om (sic!) at den (paragraf 47) ikke kan anvendes».

Solem finner likevel at en interesseavveining kan foretas. Etter min mening er hans bruk av en interesseavveining for å avgjøre straffbarhet i saken feil lovanvendelse.

Særlig ille er det at Solem må forstås dithen at Røds handlinger var nødvendige for å gagne sine «landsmenn».

Var ikke jødene i Solems øyne som landsmenn å regne?

Frifinnelsen skulle vært anket

Det er videre en vesentlig svakhet i dommen at det såkalte «betydningsfulle motstandsarbeidet» ikke er nærmere beskrevet i domsgrunnene.

Når man først skulle foreta en interesseavveining der avgjørende vekt ble lagt på Røds arbeid til beste for motstandsbevegelsen, burde et minstekrav ha vært at dette ble skikkelig underbygget og dokumentert i domsgrunnene.

Hvor viktige og betydningsfulle var egentlig de varslinger og andre utspill som Rød skal ha foretatt? Kunne de virkelig være av en slik karakter at de gjorde Røds ledelse av arrestasjonene av jødene straffrie?

Jeg tror ikke det.

Jeg må fastslå at det, etter min mening, forelå både feil lovanvendelse og mangelfulle domsgrunner i den andre frifinnende rettssaken mot Knut Rød.

Det er videre av interesse å merke seg at Røds såkalte betydningsfulle motstandsarbeid i praksis ikke stakk så dypt.

I 1943 avslo han blankt en henvendelse fra motstandsbevegelsen om innsyn i dokumenter som motstandsbevegelsen var interessert i å få adgang til.

Det er sterkt å beklage at den andre frifinnende dommen ikke ble anket. Rød var etter min mening klart skyldig i meget alvorlig landssvik.

Virkelig sårende

Avslutningsvis noen få kommentarer til historiker og forfatter Torgeir E. Sæveraas. Han spør om debatten knyttet til Rød-saken «faktisk er egnet til å øke smerten for ofrene og deres etterkommere på unødig vis».

Jeg avviser denne tanken. Det må derimot kunne hevdes at smerten ble økt for etterkommerne ved at en mann som inntok en så viktig og ledende rolle i jødeforfølgelsen, kunne frifinnes med den begrunnelse at det var til gavn for hans landsmenn at han ledet aksjonen mot jødene i Oslo høsten 1942.

Det som virkelig er sårende i saken, er at Erik Solem kunne få seg til å skrive om den «modererende innflytelse» Rød utførte under gjennomføringen av arrestasjonene.

Rød og hans medarbeidere overga de arresterte jødene til tyskerne på Akershus-kaien. Mission completed. Hva slags modererende innflytelse han skulle ha utført for å lindre situasjonen for jødene som ble kjeppjaget om bord «Donau», opplyses det ikke om.

Sæveraas spør videre om «det norske rettsvesenet hadde adekvate måter å håndtere forbrytelser av den type som Rød ble tiltalt for».

Jo da, Sæveraas, rettsvesenet hadde gode nok bestemmelser som rammet forbrytelser av den typen Rød ble tiltalt for. Men som jeg har dokumentert i boken «Det Ufullstendige Oppgjøret», ble de ikke benyttet.