Allah, Allah!

Abid Raja Stortingsrepresentant (V) og forfatter

Jeg håper Karpes nye plate inspirer nye generasjoner til å bære den fryktløse og skamløse arven videre, skriver Abid Raja. Bilde fra Rockefeller i 2019.

Som kunstnere når Karpe mye lenger enn debattanter i et debattstudio.

Eier Karpe ingen skam? Er de helt fryktløse? Legger de opp til allsang hvor publikum roper «Allah, Allah» i fullsatt Oslo Spektrum ti kvelder i august?

I skrivende stund er de seks låtene på Karpes nye album «Omar Sheriff» de mest strømmede på Spotify i Norge. Låten «PAF.no» som er den mest populære, med nær 2,8 millioner avspillinger allerede, lyder slik:

«Hva varer evig, yara

Penger og plastikkplanter

Hva skal du ta med deg, yara

Når lufta går ut av lungene dine, ya ya

Penger og plastikkplanter

Hva skal du ta med deg, yara

Når lufta går ut av lungene dine, ya ya

Allah, Allah, ya baba

Wa salam 3lyak, ya baba

Jeg veit at du tror, ya baba

At jeg blir stor, ya baba»

Med andre ord: Den guden som har vært på flest ungdommers lepper den siste uken, har vært Allah. Gjenåpningen er her, og det vil være Allah som setter stemningen på dansegulv, konsertsaler og festivaler.

Karpes låt «PAF.no» er modig. Jeg tror den betyr mer for dagens unge enn at den bare er kul og fengende, skriver Abid Raja.

Yallah, ya baba!

Karpe har lenge bidratt kraftfullt til å sette søkelys på hvordan mange av oss som nå er blitt voksne i Norge, med «utenlandsk opprinnelse», har vokst opp side om side med rasistisk sjargong og mistenksomme eller hatefulle blikk.

Det er et nederlag for samfunnet at mange barn og unge også i dag vokser opp med det samme – ord og holdninger som forsøker å distansere dem fra det norske fellesskapet.

Ofte er det knyttet til religion. Gjerne islam. Selv i Norge, et land som på de fleste måter er verdens frieste og mest inkluderende, er det ikke alltid lett å være muslim. Heller ikke for dagens unge.

Dette til tross for at mange også har positive opplevelser av religion, oppvekst og religiøse miljøer. Religionen kan nemlig gi indre ro og tilhørighet.

Jeg føler med dagens unge som står i det mange av oss har stått i før

Slitsomt

Samtidig opplever flere at de blir mistenkeliggjort og koblet til Taliban, til IS, til ekstremisme og fundamentalisme. Det skadelige omdømmet muslimer har fått, frembringer skyld, frykt og skam.

Denne brytningen kan være opprivende i mange unge menneskers liv.

På den ene siden er du glad i kulturen du kommer fra, hva foreldrene dine har lært deg, hva du opplever sammen med andre fra samme religion.

På den andre siden kan det oppleves flaut å tilkjennegi at man er troende og bli koblet til ekstremisme og terrorisme.

Du må stadig i diskusjoner om vrangtolkninger og praksiser av din religion. Du blir stadig avkrevd svar, du må stadig forsvare og forklare.

Dette er en løpende påminnelse om at du er annerledes og ikke hører til. Det er slitsomt, skal jeg si dere. Og jeg føler med dagens unge som står i det mange av oss har stått i før, men som vi håpet vi ville legge bak oss med tiden, med mer kunnskap.

Fakta Karpe Duo bestående av Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel.

Slo for alvor gjennom med hiten «Piano» i 2006. Den gang var navnet Karpe Diem. De byttet navn til Karpe i 2018.

I 2017 var Karpe (Diem) de første til å fylle Oslo Spektrum tre dager på rad med prosjektet Heisann Montebello. I august 2022 følger de opp med 10 konserter i samme sal.

Nyutgivelsen «Omar Sheriff» har et tilhørende filmunivers som går i en loop på en nettside. Vis mer

Hverdagsmuslim

I en samtale om religion med en kjent kristen politiker argumenterte jeg: «Muslimske Allah og de kristnes Gud er jo den samme!»

Utsagnet mitt ble kontant avvist. Jeg forstod ikke at det jeg sa, kunne oppleves krenkende.

Navnet mitt, Abid, betyr «Allahs tilbeder» på urdu og «Allahs slave» på arabisk. Men til tross for navnets betydning opplever jeg meg like mye som hverdagsmuslim som en hverdagskristen.

Jeg har nemlig utfordringer med å se hva som egentlig skiller min levemåte fra mine etnisk norske venners levemåte.

For går ikke vår tid som voksne med til å sende barna til barnehage og skole, være på jobb, legge planer for hvordan familien kan få en fin tid sammen i ferier?

Rekker du mer enn å lage mat, gjøre lekser med barna, se på Dagsrevyen og Netflix, gå tur i fjellet og stå på ski?

Selv om gudene skulle være forskjellige, er vi på bakkeplan egentlig så forskjellige? Hvorfor da det sterke behovet for å lage skillelinjer?

Modig låt

Karpes låt er i så måte modig. Jeg tror den betyr mer for dagens unge enn at den bare er kul og fengende.

Etter å ha lyttet til den på repeat får jeg dels gåsehud og dels danselyst. Samplet fra en tradisjonell tunisisk folkesang er ikke bare låten musikalsk fengende og rytmisk. Slik jeg hører den, er den også et vitnesbyrd om betydningen religion og grunnleggende verdier kan ha for de store spørsmålene her i livet, selv i et moderne, sekulært samfunn.

Suksess og nye sedler, ja, men hva så? Det er arbeidet for å rive ned fordommer, skape samhold og fellesskap som betyr noe. Akkurat som låtene og PAF-initiativet med Karpe gjør!

Hva skiller egentlig en hverdagsmuslim fra en hverdagskristen?

Det er mulig jeg håper på for mye, men kanskje kan låten føre til at flere tenker at det ikke er så farlig hva en hverdagsmuslim i Norge tror på. For hva skiller egentlig en hverdagsmuslim fra en hverdagskristen?

For dem som er i tvil: «PAF.no» med «Allah» i teksten er ikke en misjonerende låt! Jeg håper det viser seg å bli en låt som fjerner mange fordommer.

Kanskje kan den bidra til å normalisere det å være og velge annerledes, men også det å kunne ha sin egen tro, om det så er kristendom, jødedom, buddhisme, hinduisme eller islam.

Eller ingen av delene, som å være humanist eller ateist.

Kunstens kraft

Som kunstnere når Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid så mye lenger enn et politisk ordskifte i et debattstudio. En plate, et kunstverk, et teaterstykke og en bok kan ha stor samfunnsendrende effekt.

Vi som nå er blitt voksne, som har vokst opp med rasisme og fremmedgjøring, har ikke gjort oss ferdige med vårt. Vi skal fortsette å gjøre mer, men jeg håper denne platen også inspirer nye generasjoner til å bære den fryktløse og skamløse arven til Karpe videre.

Ungdom med alle hudfarger, religioner, klassebakgrunner, over hele Norge. Vi trenger radikale og liberale kunstnere fra ulike miljøer som våger å skape tekster og kunstneriske uttrykk som river i oss. Som tvinger oss til å reflektere, som tvinger oss til å endre våre holdninger og vårt forhold til etablerte sannheter.

Det har Karpe gjort mange ganger før, og de skuffer heller ikke denne gang.