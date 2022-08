Er Vladimir Putin og Xi Jinping to alen av samme stykke?

Stein Tønnesson Asiaforsker, Institutt for fredsforskning (Prio)

Vladimir Putin og Xi Jinping (t.v.) deler én stor frykt: demokratiske opprør med vestlig støtte, skriver Stein Tønnesson. Her er presidentene avbildet i Beijing i 2014.

En fast og pragmatisk politikk fra vestlig side kan bidra til å hindre krig i Øst-Asia.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Demokrati og maktfordeling er i tilbakegang.

I mange land har enkeltpersoner samlet all makt på sine hender. Det gjelder ikke minst Russland og Kina. Vladimir Putin har brukt sin makt til å invadere Ukraina. Xi Jinping øvde nylig på å omringe Taiwan.

Kan Xi bli like risikovillig som Putin?

Likheter mellom Putin og Xi

Putin og Xi har god personlig kjemi og et tett strategisk partnerskap. Under åpningen av vinter-OL i Beijing erklærte de at vennskapet er «uten grenser». De er like gamle, fyller snart 70 år. Putin kom til makten i 1999, Xi i 2012.

President Xis første utenlandsreise gikk til Moskva, der han alt da hevdet at Kina og Russlands partnerskap er verdens viktigste bilaterale relasjon.

Begge har forkastet regler om regelmessig maktskifte slik at de kan bli sittende med makten. I Russland er det presidentvalg i 2024. I 2018 sa Putin at han ikke vil stille. Det står ikke til troende. Xi skal sikre seg gjenvalg under Kinas Kommunistiske Partis 20. kongress nå i november. Ingen av dem har alet opp mulige etterfølgere.

Stein Tønnesson er asiaforsker ved Institutt for fredsforskning (Prio).

De to har det samme fiendebildet: USA/Nato/Vesten/Japan. Og de deler én stor frykt: demokratiske opprør med vestlig støtte.

De så demonstrasjonene i Kyiv 2014 og i Hongkong 2014 og 2019 som styrt utenfra. Putin og Xi trenger derfor begge et sterkt internt undertrykkelsesapparat. De disponerer dessuten verdens nest største og tredje største militærmakter. Russland har et stort antall atomvåpen. Kina har langt færre, men til gjengjeld har Xi flere og mer moderne konvensjonelle våpen.

Både Putin og Xi er opptatt av hvordan deres land ble utsatt for historiske ydmykelser. De ser det som sin misjon å gjenvinne tapte territorier. Den russiske føderasjonen og Folkerepublikken Kina er to kontinentale imperier med en dominant etnisk kjerne (russere: han) og et antall minoriteter. Minoritetene blir slått kraftig ned på hvis de krever politisk selvstyre.

Putin og Xi trenger begge et sterkt internt undertrykkelsesapparat

I årene 2001–2005 inngikk Kina og Russland grenseavtaler seg imellom. De har samarbeidet godt gjennom Shanghai Cooperation Organisation, som omfatter alle de sentralasiatiske landene. Sovjetunionens interne grenser ble lagt til grunn for etterfølgerstatene ved oppløsningen i 1991, men Putin har siden søkt å revidere grensene ved å intervenere i Georgia, annektere Krym og invadere Ukraina.

I mange år før Xi kom til makten, satset Kina på å fremforhandle sikre landegrenser. Det lyktes godt. Alle landegrensene er avtalt unntatt med India og Bhutan. Havgrensene er derimot sterkt omstridt, og Taiwan-spørsmålet er blitt stadig mer fastlåst. Putin og Xi nyter altså godt av sikre grenser i Sentral-Asia, slik at de kan konsentrere seg om territoriell ekspansjon i Svartehavet og det vestlige Stillehavet.

Forskjeller mellom Putin og Xi

Putin har sin karrierebakgrunn fra etterretningstjenesten KGB, forløperen for dagens FSB. Xi gikk gradene i Kinas kommunistparti.

Putin styrer en korrupt mafiastat. Partiet hans Det forenede Russland har begrenset betydning utover å være valgmaskin. Xi styrer en systematisk oppbygd partistat og har styrket Kommunistpartiets grep om staten, næringslivet, skolene og universitetene.

Russland har en olje- og gassbasert eksportøkonomi og ellers et svakt utviklet næringsliv. Eksporten utgjør over 25 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Kina er også sterkt eksportorientert (18 prosent av BNP), men Kina har et diversifisert næringsliv som er avhengig av globale produksjons- og markedsføringskjeder.

Begge land har mye korrupsjon, men Xi har bekjempet den med stor kraft. Putin bruker korrupsjon som internt maktmiddel.

Det er mulig å være opposisjonell i Russland, selv om man blir forfulgt og risikerer å bli myrdet. I Kina er opposisjon knapt mulig.

Undertrykkelsen av politisk opposisjon i Russland er sterk, men noe vilkårlig. Det er mulig å være opposisjonell i Russland, selv om man blir forfulgt og risikerer å bli myrdet. I Kina er opposisjon knapt mulig. Partistaten er blitt en digitalisert politistat.

Putins og Xis anvendelse av militærmakt er forskjellig.

Putin har drevet aktiv krigføring i Tsjetsjenia, Georgia, Syria og Ukraina og bruker større ressurser på militæret enn Russland egentlig har råd til. Den kinesiske økonomien er sterk nok til å finansiere en moderne militærsektor. Kinas Folkehær er derfor blitt langt sterkere enn Russlands. Likevel har Kina ikke vært i krig siden 1980-årene. Sammenstøtene med India i 2020 i Himalaya skjedde med slagvåpen. Kinas folkehær mangler kamperfaring.

Kinas militære styrke gjør at Russland sett med amerikanske øyne utgjør en sekundær strategisk trussel. Den primære trusselen er Kina. Xis fremtidsutsikter er nemlig mye bedre enn Putins.

Russland er en synkende makt. Kina kan regne med å øke sin makt i enda et par tiår.

Russland er en synkende makt. Kina kan regne med å øke sin makt i enda et par tiår. Så blir demografien et problem. Lave fødselstall har ført til at antall kinesere i arbeidsdyktig alder ikke lenger øker og snart vil synke. Dermed blir det vanskelig for Kina å skaffe seg den styrken som skal til for å utfordre USA og dets allierte militært.

Noen ser dette som en trøst. Andre frykter at Xi blir mer risikovillig når utsikten til fortsatt vekst svekkes. Vil han da se sin siste mulighet for å erobre Taiwan?

Det avhenger av den aldrende Xis psykologi. Blir han mer lik Putin?

Risikovilje er knyttet til paranoia, impulsivitet, dumdristighet og narsissisme. Slike personlighetstrekk synes mer fremtredende hos Russlands enn hos Kinas leder. Xi Jinping fremstår som planmessig, kalkulerende og skruppelløs, men også tålmodig. Han har skapt en kultus rundt seg selv og sin tenkning, men måten han fremhever seg selv på, er byråkratisk og instrumentell.

Konklusjon

Xi Jinpings byråkratiske planmessighet gir håp om at Kina vil fortsette å unngå krig med USA så vel som sine naboland.

I praksis vil det si at Kina må leve med status quo i Taiwan-spørsmålet. Selv etter militærøvelsene rundt Taiwan, rakettene som gikk over Taiwan og flyene som krysset midtlinjen i Taiwanstredet, gjør Taipei og Washington klokt i å merke seg grensene for Xis risikovilje.

En fast og pragmatisk politikk fra vestlig side kan bidra til å opprettholde status quo for Taiwan og hindre krig i Øst-Asia.

Kronikken er basert på et åpningsinnlegg forfatteren holder under Arendalsuka.