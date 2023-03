Vi har en naiv tro på at donerte klær sparer miljøet. Slik var det lenge. Men ikke i 2023.

10.03.2023 21:00

To kvinner i Ghana sorterer klær på en søppelhaug. Bildet er fra desember 2022.

Om avfallskolonialismen og hvordan vi løser klesfloken.

Nok er nok. Det sier tre ferske rapporter, to fra Afrika og en fra EU. Avfallseksporten av tekstiler må ned. Kan avgifter hjelpe?

I rapporten «Stop waste colonialism» fra veldedighetsorganisasjonen OR Foundation står det at global handel med brukte klær nå sirkulerer 4,5 millioner tonn klær årlig. Det tilsvarer nærmere 23,63 milliarder plagg.

I rapporten «Trashion: the stealth export of waste plastic clothes to Kenya» fra Changing Markets Foundation leser vi at «handel med brukte klær er på bristepunktet. Eksport av brukte klær er i stor grad eksport av plastavfall (…) »

Kveles av tekstilavfall

OR Foundation skriver om hvordan dette belaster landene i Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og også Asia, der avfallshåndtering utføres:

«Med altfor lite ressurser og overbelastet infrastruktur kan mye av det som kommer inn i den globale handelen med bruktklær, ende opp som avfall, dumpet eller brent i sårbare økosystemer, og forårsake betydelig skade på menneskers og miljøets helse.» I tillegg kommer gjeldsproblemer.

Mottagerland kveles av tekstilavfall, både økonomisk og miljømessig. Avfallsdeponiene brenner konstant, og det oser metangass fra forråtningen.

Det bildene i disse rapportene ikke viser, er stanken, røyken som er full av livsfarlige kjemikalier, og grunnvannet fylt med miljøgifter.

Ber oss bremse eksporten

Den siste rapporten fra European Environmental Agency slår fast at mengdene som er eksportert fra EU, er tredoblet de siste 20 årene, fra litt over 550.000 tonn i 2000 til nesten 1,7 millioner tonn i 2019.

Vi har en naiv tro på at donerte klær sparer miljøet og selges til folk som trenger dem. Slik var det lenge. Men ikke i 2023.

Nå kan deler av det som samles inn, havne på søppeldyngene og skape skjelettskader på kvinnene som frakter de tunge klesbyltene.

Mye av det som blir eksportert, er usortert. Det som er ubrukelig, ender på deponi eller brennes for varme og matlaging – tross giftige avgasser. Mengden er i seg selv også et problem.

Derfor ber nå enkelte land om at vi må bremse eksporten og om penger for å rydde opp de søppelbergene vi har skapt.

Opprettholder avfallskolonialismen

OR Foundation skriver: «EPR-politikk og implementeringsstrategier som ikke tar hensyn til virkeligheten, opprettholder avfallskolonialismen.» (EPR står for extended producer responsibility, eller utvidet produsentansvar.)

De legger til: «EPR (..) kan blir en løftestang for å stimulere til etisk og økologisk basert forbruk og produksjon. Avgifter (…) som belastes som en del av EPR bør internalisere de virkelige kostnadene ved avfallshåndtering for den globale moteindustrien og på den måten skape prisstrukturer som tydelig styrer både selskaper og deres kunder mot gjenbruk og ressursbevaring.»

Med andre ord bør såkalt utvidet produsentansvar underbygge avfallshierarkiet og straffe dem som lager det ingen vil ha, og som ender i avfallsørkenene, langs strendene og så videre i det globale sør.

Men hvordan? Vi har et forslag – TPR, hvor t-en står for «targeted» (målrettet produsentansvar).

System som straffer eller belønner på riktig måte

Ideen er å følge avfallsstrømmene og sørge for at avgiften stemmer med kostnaden det har å ta seg av brukte tekstiler.

Dersom tekstilene har levd et kort liv eller kommer rett fra butikken med prislappen på, da blir avgiften høy. I motsatt tilfelle, hvor vi ikke ser snurten av klærne i avfallet fordi noen bruker og tar vare på dem år etter år, så vil TPR-amnesti slå inn og ikke koste et øre.

Ideen er et resultat av prosjektet Wasted Textiles. I prosjektet studeres og vurderes tekstilene i de forskjellige retur- og avfallsstrømmene ut ifra tilstand, fiberinnhold og om de har en verdi i annenhåndsmarkedet.

Vi har en idé om hva vi må vite for å få et avgiftssystem som straffer eller belønner på riktig måte.

Slik EU planlegger EPR i dag, vil de bruke økodesigndirektivet for det samme. Det vil si at klær som er «holdbare, resirkulerbare, reparerbare og inneholder resirkulert materiale», skal slippe billigere unna.

Dette er en del av EUs ett år gamle tekstilstrategi. Men dette stemmer ikke med det vi vet om forbruk av klær. For spiller det noen rolle at klærne er sterke der de ligger og råtner, eller som syntetiske tekstiler blir mikroplast?

Angriper det fra en ny vinkel

Vi har de siste månedene forklart TPR for EU-parlamentarikere, byråkrater, for Thomas Lindquist som oppfant EPR, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og den regjeringsnedsatte arbeidsgruppen for å utrede EPR i Norge.

Vi har svart på mange kloke spørsmål, skrevet oppfølgingsdokumenter og blitt overrasket over den positive responsen vi har fått, særlig i EU. Det norske arbeidet er selvsagt også viktig, siden EU ikke har konkrete planer på plass.

At vi angriper det hele fra en ny vinkel, som er resultat av at vi i Wasted Textiles-prosjektet bokstavelig talt har gravd i søppelet, synes mange er forbilledlig. Det åpner for perspektiver de innrømmer de ikke hadde sett.

Midler til å bøte på skaden

I prosjektet Change har vi hatt møte med Research Collective for Decoloniality & Fashion og Fashion Act Now, som begge representerer det globale sør.

De er lei av å få sine lokale klesskikker og håndverkstradisjoner ødelagt. De synes hverken den globale klesindustrien eller den globale bruktklærindustrien har bidratt positivt, tvert imot.

De stiller spørsmål ved ideen om at Vesten har fått dem ut av fattigdom gjennom handel og industrialisering. «Det blir som å brekke bein på folk og så etterpå komme med plaster for å rette opp skaden», sa en i samtalen.

Derfor må produsentansvar skaffe nok midler til å bøte på den skaden som er gjort, det må mer enn plaster til.

TPR åpner muligheten for datainnsamling om forbruksfasen på tekstiler, slik at vi endelig får dokumentert hvilke som er mest miljøvennlige – nemlig de som forblir lenge i bruk og muligens elskes av flere generasjoner.

Da kan bunaden få det frikortet den fortjener, for dataene vil gi klar tale: Ingen funnet i søppelet.