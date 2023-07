Løsningen for Forsvaret ligger ikke bare i budsjettene

Norge har et godt forsvar med mange flinke folk, men mye kan bli enda bedre, mener professor i militære studier.

Forsvaret har ifølge flere rapporter kritisk behov for titalls milliarder kroner for å kunne fungere slik det skal. Hvordan har vi havnet der?

02.07.2023 20:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

I et intervju i Aftenposten og en debatt i Dagsnytt 18 har jeg understreket betydningen av god styring og kontroll før forsvarsbudsjettene øker kraftig. Det har gjort meg upopulær. «En uheldig avsporing», var Norges forsvarsforenings dom.

I mine øyne er det viktig å få en debatt ikke bare om hvor stort budsjett Forsvaret bør få, men også hvordan pengene forvaltes. Lite er mer ødeleggende for oppslutningen om Forsvaret enn vanskjøtsel av folks skattepenger.

Det blir mer penger

For budsjettene skal øke. Jeg tolker regjeringens beslutning 2. mai i år slik at den vil bruke 23 milliarder kroner mer på forsvar frem til 2026. Legger man til forsvarsstøtten til Ukraina over Nansen-programmet, hvor noe vil komme Forsvaret til gode, kan økningen bli 52 milliarder kroner.

Både Forsvarskommisjonen og forsvarssjefen i sitt fagmilitære råd mener at det grovt sett er behov å doble forsvarsbudsjettet. Hvor realistisk det er, gjenstår å se. Spørsmålet er hvor mye mer regjering og storting vil bruke på forsvar – satt opp mot helse, skole og så videre.

Styring og kontroll

De som mener det haster å øke forsvarsbudsjettet, viser gjerne til Forsvarskommisjonens rapport og det fagmilitære rådet, slik min gode kollega Magnus Håkenstad gjorde i NRK.

Det er imidlertid verdt å merke seg at kommisjonen skriver følgende på side 323: «En forutsetning for det løftet forsvarskommisjonen tilrår, må være bedre organisering og ledelse av forsvarssektoren og skjerpet styring og kontroll.»

Om det haster å øke budsjettene, så haster det altså, ifølge kommisjonen, enda mer å få på plass skjerpet styring og kontroll.

Det er på ingen måte bare etaten Forsvarets ansvar å få dette på plass.

Forsvarsministeren har det demokratiske ansvaret for sektoren overfor Stortinget, og som Riksrevisjonen gjentatte ganger har påpekt, har Forsvarsdepartementet sviktet i sin styring. Departementet vil løse problemet med en «tillitsreform» der svært mye ansvar overføres til forsvarssjefen. Det skjer uten at Forsvarsdepartementet først har sikret at Forsvaret har et godt system for å styre seg selv. Er det lurt?

Nødvendig ammunisjon og utstyr

I intervjuet i Aftenposten påpeker jeg at det er uproblematisk å fylle lagre med ammunisjon og annet nødvendig utstyr. Det gir få styringsutfordringer. Jeg vil rette oppmerksomheten mot økningen av anskaffelser og aktivitet som vil komme med økte budsjetter.

Temaet ammunisjon er imidlertid interessant.

Forsvarsutgiftene har økt kraftig siden 2015. Økningen fra 2015 til 2023 var på 51 prosent i faste 2022-verdier. Norge brukte i perioden 111 milliarder mer på forsvar sammenlignet med et flatt budsjett på 2015-nivå. Har noen andre sektorer fått tilsvarende økning?

Totalt brukte Norge 503 milliarder 2022-kroner på forsvar mellom 2015 og 2023. En halv billion er mye penger.

Til tross for dette har Forsvaret ifølge flere rapporter i dag kritisk behov for titalls ekstra milliarder for å kunne fungere slik det skal. 30 milliarder bare i ammunisjon. Hvordan har vi havnet der?

Tatt risiko

Slik jeg har vist i IFS Insight nr. 10/2020, har forsvarsbevilgningene fra midten av 2000-tallet i stort samsvart med ambisjonene i langtidsplanene. Det er altså i utgangspunktet ikke slik at politikerne ikke har fulgt opp beslutninger med bevilgninger. Problemet ligger i planene, eller i gjennomføringen av disse.

En del av problemet kan være det viseadmiral Elisabeth Natvig i Dagsnytt 18 omtalte som «bevisst risiko». Norge har kjøpt militært utstyr, plattformer, men ofte uten det man burde hatt av våpen, ammunisjon og annet. I 2020 kjøpte Norge nytt artilleri, men ikke nok ammunisjon. Man tok bevisst risiko. Det er mer politisk gevinst, og militær prestisje, i å kjøpe avanserte nye plattformer enn å fylle lagre.

Forsvarskommisjonen skriver på side 40 at «Regjeringen Solberg foretok fra 2014 en helhetlig gjennomgang ... og fant et betydelig etterslep innenfor vedlikehold, beredskapslagre og ammunisjon».

Ni år og to regjeringer senere er vi fortsatt der. Det er skyld nok til alle.

Om man kaller dette en styringsutfordring eller ikke, så peker det mot et problem som åpenbart har med styring å gjøre: Hvordan måler man best mulig at Forsvaret kan fungere slik det skal?

Vurdering av operativ evne

Forsvarets årlige vurdering av sin egen operative evne, forkortet «voe», har lenge vært viktig i etatens rapportering til regjering og storting. Vurderingene er graderte dokumenter, men hovedpunkter ble inntil nylig gjengitt i budsjettproposisjonene.

Det er vanskelig å forstå hvordan konklusjonen kunne være tilfredsstillende i 2011 og 2012, men så mindre god i alle årene som fulgte, til tross for 60 milliarder kroner i budsjettøkninger fra 2015-2021, som er det siste året med offentliggjorte voe-konklusjoner. Det finnes kanskje en forklaring, men den er gradert.

Forsvarskommisjonen foreslår på side 280–281 at «operativ evne bør få status som den sentrale målestokken i vurderingen av Forsvarets egenevne. Da må regimet forbedres på flere måter ... bli mer transparent, dokumentbart og etterprøvbart».

Om regjeringen følger opp, kan voe bli en sentral del av et bedre system for styring og kontroll. Å måle operativ evne ut fra klare og etterprøvbare kriterier som tar høyde også for ammunisjon, reservedeler og ikke minst kompetanse, vil fremtvinge viktige prioriteringer – også i nyanskaffelser.

Det vil for eksempel være dumt å kjøpe mange stridsvogner, men ikke ta høyde for behovet for nok ammunisjon, reservedeler og kompetente soldater. Det kan føre til at beslutningen blir å kjøpe færre vogner, noe som i så fall kan være lurt. Det er ikke alltid slik at om du har klave, så får du ku, slik tilnærmingen tidvis er i forsvarssektoren.

Et bedre voe-regime kan fremtvinge mer helhetlige perspektiver, på flere måter. Norge har et godt forsvar med mange flinke folk, men mye kan bli enda bedre. Og løsningen ligger ikke bare i økte budsjetter.