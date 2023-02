Tanker etter en uke i «kulturkrigen»

27.02.2023 20:00

Christian Krohgs «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» ble hengt opp i Nasjonalmuseet som følge av debatten om maleriet. - Det er fordi vi synes det er relevant å vise et verk det er så mye diskusjon rundt, skriver Karin Hindsbo.

Vi må etterstrebe et bedre debattklima.

Den siste uken har aviser og sosiale medier vært fylt av debatt om Nasjonalmuseet. Debatt om kunst og Nasjonalmuseets samling er noe vi ønsker varmt velkommen – og vi prøver også å oppfordre og legge til rette for det. Samtidig er det sider ved den siste ukes debatt som bekymrer meg.

I et intervju med Aftenposten forrige lørdag kom museets samlingsdirektør Stina Högkvist med en kommentar om at Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» er «kolonialistisk». Det ledet til en oppfatning om at dette var årsaken til verket ikke vises i Nasjonalmuseets samlingspresentasjon. Dette er ikke korrekt.

Verket vises ikke i samlingspresentasjon fordi det er tatt et kunstfaglig valg om å vise 13 andre verk av Krohg enn dette. Högkvist, museet og jeg har understreket dette flere ganger.

Søndag formiddag kom Högkvist med en beklagelse på Facebook og via mediene. Her tok hun avstand fra ordvalget og beklaget at det kom feil ut. Likevel var kommentaren snappet opp og slynget inn i en allerede opphetet debatt om kansellering og identitetspolitikk. Det eskalerte raskt.

Utover søndagen måtte Högkvist slette det åpne Facebook-innlegget. Kommentarfeltet var blitt fullt av stygge, personlige kommentarer, som at hun er oppfostret av IS, er en jævel, og at hun må landsforvises.

«Tilbake til Sverige med deg, din fitte.»

Det er snakk om grov personhets. Ser man på et par av meldingene, får man følelsen av å stirre rett ned i avgrunnen.

Flere hundre usaklige meldinger er sendt til henne direkte, via museets informasjonskanaler, eller publisert i diskusjonstråder på sosiale medier. Det er snakk om grov personhets. Ser man på et par av meldingene, får man følelsen av å stirre rett ned i avgrunnen.

Maleriet er nå hengt opp i museet. Det er ikke fordi vi har «snudd», som mange, deriblant Aftenposten, har ordlagt seg. Det er fordi vi synes det er relevant å vise et verk det er så mye diskusjon rundt. Vi står imidlertid fast ved de kunstfaglige vurderingene for samlingspresentasjonen. Det er på ingen måte snakk om «kansellering» eller «sensur», som mange har hevdet.

Så til mine punkter til ettertanke:

1. Hets er aldri greit

Som leder i en av Norges største og mektigste institusjoner skal man tåle kritikk, debatt, harde tak og røffe kommentarer. I Nasjonalmuseet blir vi mer enn gjerne utfordret på de faglige vurderingene vi gjør som institusjon.

Når dette tipper over i ren sjikane, rasisme og hets, er det noe helt annet. At enkeltpersoner utsettes for dette, kan vi ikke akseptere. Ingenting unnskylder den dritten som er slengt mot Stina Högkvist, og jeg tar dypt avstand fra dette.

I fjor meldte NRK om at politikken sliter med rekrutteringen blant unge, nettopp på grunn av hets på nett.

Rapporten «Trakassering og trusler mot politikere», laget på oppdrag fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i 2022, viser at svært mange politikere, uavhengig av kjønn og over hele landet, opplever grov hets, trusler og sjikane.

Trusler mot politikere og personer som deltar i det offentlige ordskiftet, øker. Dette er altså ikke noe vi ser kun i denne debatten, det er et samfunnsproblem.

2. En debatt som politiseres, eskalerer raskt

Med dette bakteppet slår det meg som paradoksalt at nettopp flere politikere har bidratt til å tilspisse debatten de siste dagene. Det gjelder politikere fra ulike partier, med helt ulikt ståsted. Til felles har de at de aktivt politiserer en uheldig, men beklaget ordbruk.

Flere har allerede påpekt det problematiske i at politikere skal blande seg i de kunstfaglige valgene i Nasjonalmuseet, så det er ikke mitt ærend her. Jeg vil peke på det ansvaret som følger med en «politisert» debatt, et ansvar som inkluderer saklighet og bruk av fakta.

La oss ta Fremskrittspartiet som eksempel. På sin offisielle Facebook-profil skriver de at «maleriet settes i kjelleren fordi det er malt av en hvit mann». Dette er direkte usant og en total avsporing. Men det skaper engasjement. I skrivende stund er det 230 kommentarer av typen: «Sånn blir verden når idioti får makt. Hitler hadde samme løsning med at slette historie og brenne bøker.»

Det er ingen tvil om at slike innlegg har eskalert saken. Er dette greit?

3. Hvem har ansvar for kommentarfeltene?

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson var også raskt ute på Facebook med en kommentar der han blant annet skriver: «Det må også være lov å spørre med hvilken rett en dansk museumsdirektør og en svensk avdelingsleder i post-kolonialismens navn skal få lov til å redigere den norske kunstneriske kanon.»

Han har senere redigert inn Högkvists beklagelse nederst i sitt innlegg, men hele hans opprinnelige tankerekke står fortsatt å lese øverst. Kommentarfeltet har over 900 kommentarer og speiler ordbruken i Kristjánssons innlegg: «Trodde vi ble kvitt svensker, og for den saks skyld, dansker i 1905…», og [håper noen] «får sparka ut denna Svenske kjæringa (…)»

Det løfter følgende problemstilling: Har vi ikke alle, og kanskje særlig politikere, et ansvar for å skape et godt debattklima, også i egne diskusjonstråder? Spisser man argumentasjonen i sine innlegg, bør man da ikke også aktivt opplyse og bidra med fakta i den diskusjonstråden man har skapt?

4. En beklagelse er lite verdt

Som nevnt innledningsvis har Stina Högkvist beklaget uttalelsen og ordvalget. Vi har flere ganger informert om at årsaken til at verket ikke vises, handler om prioritering, ikke kansellering. Likevel blir ikke dette akseptert. Tvert imot brukes det feilaktige premisset fortsatt aktivt både fra politikere og i pressen.

Fristelsen til ikke å justere seg blir kanskje for stor når man ser engasjementet?

Men vil vi virkelig ha en debatt der det ikke er lov å si noe feil, og en beklagelse ikke betyr noen ting?

5. Vi må etterstrebe et bedre debattklima

Selvsagt må vi kunne diskutere hva kunst fra andre tider og steder bærer med seg av kontekst og betydning – både den som vises, og den som ikke vises i utstillingene våre akkurat nå.

Vil vi virkelig ha en debatt der det ikke er lov å si noe feil, og en beklagelse ikke betyr noen ting?

Men muligheten for å føre en god debatt er tydelig utfordret. I stedet ser vi et debattklima som tidvis er ute av kontroll, der man tilegnes andre meninger enn man har, og der de kritiske røstene ikke har ønske om å lytte til hva som blir sagt, og til og med bevisst bruker usanne argumenter for å fremme en sak.

Det er mye vi i Nasjonalmuseet kunne gjort annerledes i denne saken, men vi er alle nødt til å etterstrebe et bedre debattklima fremover.

Krohg-debatten handlet i løpet av minutter ikke om fakta, men om følelser. Slik blir man fort så redd for å si noe som helst at man slutter å snakke.

Ett feilvalgt ord kan vise seg å ha enorme konsekvenser. En beklagelse som var ment å oppklare og ligge tilgjengelig for alle, ble slettet fra offentligheten. Andres omtaler, synsinger og fordommer ligger fortsatt der ute.