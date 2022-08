Bør vi frykte russisk «krypende annektering» i nord?

John Berg major (R), forsvarsanalytiker

Russerne sperret inngangen til Azovhavet. Hvorfor har ikke dette vakt mer interesse i havlandet Norge? spør John Berg,

Foruroligende ting har utviklet seg på havet og i luften.

Russiske observatører av havlandet Norge har nok merket seg at havet undervurderes i mediers og eksperters analyser av krigen i Ukraina.

Foruroligende ting, med overføringsverdi til oss, har utviklet seg på havet og i luften. Nato er borte fra farvann og luftrom der alliansen frem til invasjonen 24. februar jevnlig opererte for å markere at Ukraina og Svartehavet er vestlige interesseområder.

Sperret ute

De årlige flåte- og flyøvelsene «Sea Breeze» i og over Svartehavet og flyøvelsene «Thracian Viper» i hovedsakelig bulgarsk luftrom, frem til og med 2021, ville ha trygget ukrainsk korneksport uten å forære russerne innflytelse. Men Tyrkia har klokelig stengt stredene. Det holder russiske flåteforsterkninger borte. Men Nato er også sperret ute.

Utviklingen av russisk «krypende annektering» har pågått i årevis og omfatter ikke bare Krym og Donbas. Sist i november 2018 beskjøt og kapret russerne tre små ukrainske marinefartøyer nær Kertsj-stredet, det smale stredet mellom Krym og Russland som skiller Azovhavet fra Svartehavet.

Spørsmålet oppsto selvsagt om ukrainerne hadde vært i ukrainsk, internasjonalt eller russisk farvann. Russerne, som tok Krym i 2014, hevdet selvsagt at farvannene var russiske.

Russerne var da alt i gang med å bygge to broer tvers over Kertsj-stredet, 19 kilometer lange og Europas lengste. Broene går tett sammen, en med vei og en for jernbane.

De sto ferdige i 2020, men alt før åpningen signaliserte russerne hvor de ville ved å legge et skip på tvers under seilingsspennet, med «tekniske problemer». To kranbåter kom til, en i hver ende, og leden var sperret. Spennet er noe lavere enn vanlig, for å begrense hvor store fartøyer som kan gå inn.

I april 2021 erklærte russerne leden for stengt for marinefartøyer. Dette var før krigen, og Ukraina behersket ennå det meste av Azovhavets nordkyst, med Mariupol. De burde følgelig hatt et ord med i laget.

Azovhavet ble nå de facto et russisk innhav. Hvorfor dette ikke har vakt mer interesse i havlandet Norge, bør mane til ettertanke. Begrepet «krypende annektering» bør inn i norsk sikkerhetspolitisk tenkning, før russerne for alvor begynner å krype blant annet på Svalbard.

Episoder vi har hatt siden utenriksminister Sergeij Lavrov inviterte oss til tosidige samtaler om Svalbard, er altfor lite debattert. Den kanskje viktigste forsvant raskt fra bildet. Russiske spesialsoldater «mellomlandet» i Longyearbyen, fotograferte seg selv og la bildene ut. «Mellomlandingen» var helt unødvendig. Episoden minner litt om hvordan spesialstyrker i 2014 krøp inn på Krymhalvøya.

Vi er temmelig énsidig organisert for å møte en foreldet form for invasjon i Finnmark, noe russerne sikkert har analysert

Det må ikke bli flere «mellomlandinger». Det kan ende med en større «mellomlanding» der soldater kryper inn til Longyearbyen. Den som behersker Longyearbyen og flyplassen, har bukten og begge endene på Svalbard.

Ved en «mellomlanding» for å bli, har vi pr. i dag knapt noen mulighet til å ta flyplass og by tilbake. Vi er temmelig énsidig organisert for å møte en foreldet form for invasjon i Finnmark, noe russerne sikkert har analysert både forlengs og baklengs. De vet hvor vi er svake.

Se ikke bort fra at Lavrov en dag ymter om at Svalbard-traktaten egentlig innebærer at Svalbard ikke er Nato-område. Da er det viktig at vi har hatt grundige diskusjoner i det åpne rom om at selv om traktaten forbyr faste militære installasjoner og bruk i krigsøyemed, betyr norsk suverenitet at det er vår plikt å hindre andre i å bruke øyene i krigsøyemed.

Da må vi ha moderne kapasiteter for rask innsetting fra fastlandet. Det har vi ikke. Som norsk område er Svalbard selvsagt Nato-område, men vi vil ikke makte motstand nok til å utløse Natos Artikkel 5, forutsetningen for allierte hjelp.

Under andre verdenskrig hadde vi en garnison på Svalbard. Da slagskipene Tirpitz og Scharnhorst og ti jagere 8. september 1943 angrep Longyearbyen og Barentsburg, hadde vi seks falne. Vi har presedens for å operere på Svalbard, etter evne, når vår plikt som suveren nasjon krever det.

Øvelser i Svartehavet

«Sea Breeze» og andre øvelser i Svartehavet dekket det meste av havet. Ukraina og Georgia deltok. Det var en del barske episoder, men de hardeste kom i luften.

Sommeren 2020 fløy eksempelvis to av USAs B-1B bombefly over Romania og Ukraina og fylte drivstoff fra et tyrkisk tankfly over Svartehavet, før de simulerte avfyring av sjømålsmissiler. På høsten fløy seks B-52H i ukrainsk luftrom, støttet av ukrainske jagere. Senere fløy tre av dem langs Ukrainas kyst ut mot Azovhavet, ved Mariupol og andre områder russerne nå har okkupert.

11. september kalte Russlands sjef for Flyvåpenet, generaloberst Sergej Surovikin, flyvningene for «fiendtlige og provoserende». Etterretningsfly dekket områder 600 kilometer inn på «russisk» territorium, det vi andre kaller Krym, sa han. Militæravisen NVO mente at flyvningene over Azovhavets kyst så ut som øvelse på å «halshugge» Putin i palasset hans ved OL-byen Sotsji. Men Nato fortsatte frem til kort tid før angrepet 24. februar.

Natos markeringer på havet og i luften lyktes ikke i å få russerne fra å angripe. En utmålt avskrekking ble gjennomskuet. Nato trekker linjen ved Nato-landenes grenser, uaktet hvor store problemer aggresjon like utenfor forårsaker, og nøyer seg med å støtte Ukraina materielt.

Håpløst vedtak fra Stortinget

Russisk «krypende annektering» bør oppta oss mye mer. Episoder vi ser og vil se på Svalbard og på havet, bør anses som ledd i en langsiktig strategi. Forsvaret må melde raskt og mye mer spesifisert om russiske øvelser; avdelingstyper og våpen, antall fly og fartøyer og typer, områder, varighet og karakter og annonserte forbud grunnet skyting og annet, for å synliggjøre mulig kryp for langsomt å tilrive seg dominans.

Stortinget må forlate sitt håpløse vedtak om å sementere en foreldet hærstruktur med nye stridsvogner. Vi må se nøye på utviklingen i USAs Marinekorps, britenes Royal Marines og svensk Kystjegerkommando.