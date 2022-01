Man søker ikke offentlige toppjobber – man blir forespurt. Får vi da de beste lederne?

Jostein Tvedt PhD i samfunnsøkonomi

Dagens rekrutteringssystem synes ikke å være vennligstilt overfor søkere som ikke har gode kontakter i Finansdepartementet, skriver Jostein Tvedt. Selv søkte han på stillingen som visesentralbanksjef i 2019.

Den uformelle prosessen frem mot en offentlig søkerliste kan utvikle seg i nepotistisk retning.

To sterke kandidater har søkt på jobben som sentralbanksjef - Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg. Deres kompetanse synes å være komplementær. Det er ikke usannsynlig at begge vil inngå i ledertrioen i Norges Banks hovedstyre i årene fremover.

Begge kandidatene har gjort et poeng ut av at de er blitt forespurt av Finansdepartementets om å søke. Hvorfor er det viktig for kandidatene å få frem dette? Deres administrative og faglige kvalifikasjoner er jo udiskutable?

I miljøet har det i mange år vært en forståelse av at man ikke søker offentlige toppjobber – man blir forespurt. Det er en fare for at toppkandidater uten nære kontakter i byråkratiet ikke blir forespurt og derfor heller ikke søker sentrale offentlige stillinger. Den uformelle prosessen frem mot en offentlig søkerliste kan dermed utvikle seg i nepotistisk retning.

En av våre sentrale økonomer, både akademisk og som sjeføkonom, Knut Anton Mork, har uttalt at han ved en tidligere anledning ble oppfordret til å trekke seg fra den offentlige søkerlisten til jobben som sentralbanksjef – til tross for hans åpenbare kompetanse. Dette ligger noen år tilbake i tid. Det virker ikke som det politiske miljøet har tatt dette varselet på alvor.

Ble forespeilet grundig prosess

I 2019 ble jobben som visesentralbanksjef med særskilt ansvar for å følge opp Norges Banks oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) lyst ut. Ved å søke på dette åremålet fikk jeg en anledning til å sjekke ut Morks påstand.

Jeg var samtidig en reell søker. Akademisk var min bakgrunn ikke ulik den til professoren som tidligere satt i stillingen. Og det skulle vise seg at min erfaring fra finansmarkedene ikke var ulik den til nåværende visesentralbanksjef med ansvar for forvaltningen.

Fakta Om kronikkforfatteren Jostein Tvedt, PhD i samfunnsøkonomi, er forskningsprofessor ved Transportøkonomisk institutt og «executive in residence» ved Institutt for strategi og entreprenørskap, BI. Han er tidligere sjefsstrateg i Danske Bank Markets. Vis mer

Stillingen ble lyst ut med frist januar 2020. Samtidig lyste Finansdepartementet ut stillingen som visesentralbanksjef med særlig ansvar for pengepolitikk, da åremålet til sittende første-visesentralbanksjef gikk ut 1. april 2020.

Jeg kontaktet Finansdepartementet og ble forespeilet en grundig prosess med intervjuer og tester. 6. januar sendte jeg søknad. Mottatt søknad ble bekreftet.

Søknadsfristen ble siden utsatt til 14. februar. 18. februar ble søkerlisten for de to stillingene offentliggjort. Listen spesifiserte ikke hvem som hadde søkt på hvilken stilling. Jeg sto ikke på listen.

Jeg kontaktet pr. e-post headhunter som hadde oppdraget på vegne av Finansdepartementet. Jeg ble så kontaktet pr. telefon med tilbud om å trekke min søknad. Jeg gjentok at jeg ønsket å stå på søkerlisten.

Senere på dagen ble en ny pressemelding med korrigert søkerliste sendt ut fra Finansdepartementet. En feilregistrering skal ha vært årsaken til at jeg ikke kom med på den opprinnelige søkerlisten.

Kabalen var lagt

Jeg ble innkalt til et informasjonsmøte med headhunter. Ingen representant for Finansdepartementet var til stede. Kabalen alt lagt.

Den interne prosessen, slik jeg oppfattet tilbakemeldingen, hadde vært så langdryg at det ikke ville være tid til å vurdere eksterne kandidater.

Åremålet til daværende førstevisesentralbanksjef med ansvar for pengepolitikken var i ferd med å gå ut. Han ville nå i stedet få det særskilte ansvaret for Statens pensjonsfond utland. Han ville likevel få beholde posisjonen som første nestleder i hovedstyret. Dette ble bekreftet i statsråd 13. mars 2020.

Historien var som kjent ikke slutt med disse ansettelsene. Den nye visesentralbanksjefen for forvaltningen, med tidligere ansvar for pengepolitikken, fikk ikke fornyet sin sikkerhetsklarering fra Sivil klareringsmyndighet. Han måtte fratre 4. desember 2020.

Søkerlisten var ikke sterk

Jeg kontaktet da headhunter og bekreftet min interesse i tilfelle man skulle velge å gå tilbake til opprinnelig søkerliste. Headhunter formidlet dette videre til Finansdepartementet – som valgte ikke å svare.

Finansdepartementet hadde valgt en ny headhunter og lyste stillingen ut på nytt. Den nye headhunteren tok kontakt med Finansdepartementet om mitt kandidatur. I midten av februar 2021 fikk jeg oppgitt at den nye søkerlisten alt var sterk. I samråd med headhunter besluttet jeg derfor ikke å sende en fornyet søknad.

Som kjent var ikke søkerlisten sterk. Den interne kandidaten fra Norges Bank hadde familiebånd i Finansdepartementet. Dette gjorde at kandidaten ifølge sentralbankloven ikke var mulig å ansette. Resten av søkerlisten var svak.

Finansdepartementet valgte å lyse ut stillingen enda en gang. Jeg sendte nå en fornyet søknad.

19. mai 2021 kom jeg til intervju med Finansdepartementet. Det tok med andre ord over 500 dager fra jeg først søkte på stillingen til jeg kom på første intervju.

Får vi de beste?

Som kjent gikk stillingen til en som ikke hadde søkt ved de to tidligere utlysningene av samme stilling. Det vil si til en som satt rolig i over ett år og ventet på å bli kontaktet av Finansdepartementet.

Som Dagens Næringsliv avdekket, ble denne søkeren sikkerhetsklarert før søknadsfristen gikk ut. Ingen andre søkere i den runden ble sikkerhetsklarert.

Vi har fått en utmerket visesentralbanksjef med ansvar for forvaltningen. Det som er nedslående, er at jeg langt på vei må gi Mork rett. Man kan faktisk risikere å bli spurt om å trekke sin søknad.

Dagens rekrutteringssystem synes ikke å være vennligstilt overfor søkere som ikke har gode kontakter i Finansdepartementet. Dagens system har gitt – og vil sikkert gi – gode offentlige ledere. Men får vi de beste?