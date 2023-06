74 år ganger 365 dager ganger 24 timer

Jeg savner det landet der barn tok seg av foreldre, der vi var verdt å lytte til, skriver Lily Bandehy.

Det er vanskelig å bli gammel mellom to kulturer.

Jeg fyller badekaret og legger meg i, holder meg under vannet og holder pusten så lenge jeg kan. Håret slipper ansiktet og danser i vannet som tusenvis av meitemarker.

Jeg prøver å holde pusten så lenge jeg kan. Jeg føler meg trett og vektløs. Jeg åpner øynene under vannet og ser opp i rommet, på taket, på veggene og tenker på de 74 årene som har gått så fort. Et liv uten at jeg levde det.

Jeg setter meg opp, tar en pust. Tenker på 74 års kamp for å frigjøre meg, frigjøre meg fra mannen, fra ekteskapet, fra æreskulturen og fra religionen. Og jeg tenker:

Er jeg fri nå? Virkelig, er jeg fri?

Og hva gir den friheten meg nå som jeg er blitt så gammel?

Jeg føler at jeg alle disse årene har bygget på et stort luftslott.

Gjennom en mørk natt gikk jeg langs en endeløs, gjørmete vei. Og ble sliten. Denne veien har jeg gått 74 år ganger 365 dager ganger 24 timer. Og hvor er jeg nå?

Hva jeg ser nå? Hva er vitsen med å fortsette noen år til?

Friheten var en illusjon

Jeg føler at jeg var «Don Quijote». At jeg hadde innbilt meg alt. Kampen for friheten, bare bedrag. Soldatene var vindmøller, og hesten jeg red, var ikke den arabiske hesten jeg trodde det var, men en gren, en trepinne.

Jeg hade tapt kampen fra dagen jeg ble født, fra navnedagen da far bar meg til moskeen og imamen la leppene inntil øret mitt og sa «Gud er stor». Kampen var tapt fordi livet hadde begynt med den største løgnen.

For eksisterer Gud? Og hvis Gud likevel var til, kunne han ikke redde meg eller hvert eneste menneske?

Jeg var barbeint og tørst under en sterk sol, jeg så en oase, løp mot den for å finne skygge og drikke kaldt vann, men alt var en luftspeiling.

Friheten var en illusjon. Jeg ser det når jeg sitter alene i min leilighet i et land som jeg er ikke født i, med en kultur som fortsatt er ukjent for meg.

Barndommen er borte, ungdomstiden var aldri

Hver gang jeg lukker øynene mine og tenker på alle som jeg traff på min vei disse årene, månedene, dagene og timene, blir ansiktene deformert. De forandrer seg til ubehagelige, skumle tryner. Hver natt drømmer jeg om små røde fisker som sprekker. Fordi det er masker. Ingen er seg selv.

Fiskene er de personene som kunne ha trygget meg, de som var glad i meg, dem som jeg var glad. De som sviktet meg fordi de skulle være ærbare i en æreskultur.

Barndommen med min gode far med den grå barten, som alltid hadde noe til meg i hånden hver gang han kom hjem. Noen duftende narsisser som nylig hadde sprunget ut, noen grønne rosiner, noen druer i et sjal, eller den første modne vannmelonen fra åkeren vår.

Jeg visste ikke hva ungdomstid var. Æreskulturen stjal den. Men å bli voksen, det husker jeg.

Mor med det hvite skjerfet, store smilende øyne, med leppene som hadde mange eventyr å fortelle oss. Hun luktet jasmin, ferskt brød og kjærlighet.

Huset som lukter rosesaft og tørket leire under regn, er fortsatt i mine minner. Granatepler i alle farger og størrelser pyntet hagen rundt huset som tusen kinesiske lykter. Kveldene var en blanding av lyden av husdyr, bjeller og opplesning fra Hafez og shahnamedikt, kongelige brev i persisk mytologi.

Brødrene som var mine beskyttere, senere mine voktere, æresvoktere. Mine søstre, de var så snille at de kunne føle når små fisker hostet i bassenget, de delte sitt hjerte med sultende kattunger.

Alt er borte. Barndommen gikk fort. Ungdommen husker jeg ikke noe av, fordi jeg hadde ingen ungdom. Jeg hoppet over den, visste ikke hva ungdomstid var. Æreskulturen stjal den.

Men å bli voksen, det husker jeg. Fordi det er arr etter arr, og de sitter fast, og jeg husker alle mine kamper for å hindre et nytt sår, et nytt arr.

Landet hvor det offentlige tar seg av de gamle

Under flukten ble jeg en kattemor som tok ungene i nakken og rømte for å redde dem. Har jeg reddet dem? Eller?

Tok jeg en avgjørelse på vegne av mine barn uten si det til dem?

Tok jeg fra dem alt som kunne være deres? Familie, naboer, lukten, landet, alt de kunne arvet gjennom generasjoner. Borte. Og hva har jeg gitt dem tilbake?

Et nytt land, nytt språk, ny duft, nytt folk, nytt etter nytt. Begynne på null og bygge og bygge for å vise at du kan. At du ikke trenger sosialkontoret. For å lære dine barn at de må stå på egne bein.

De har vokst opp med en kultur der det offentlige tar seg av de gamle, ikke de

De ble voksne, de fikk barn selv, men nærheten ble borte. Det ble en smertefull taushet på kort avstand. De er i livets runddans med jobb, barn, trening, ektefelle, familie. De har vokst opp med en kultur der det offentlige tar seg av de gamle, ikke de.

Og mennene som kom, var fascinert og fascinerte. Men når vi tok av maskene, var det ikke mer å fortsette med, fordi ingen av dem lignet på min far. De var falske som deres kjærlighet til kvinner. De hatet sin mor.

Bare én topp til

74 år ganger 365 dager ganger 24 timer har gått. Far og mor er borte for lenge siden. Hjemmet mitt er borte for lenge siden. Borgen er borte, og tomten er solgt, noen av mine søsken ligger i graven, noen er slitne, alderen tynger.

Mennene som hengte halskjeder av kyss på halsen min, er borte. Og jeg føler at jobben er gjort. Nå må «Don Quijote» se at soldatene var ikke soldater, at hesten bare var en gren.

Armene er slitne, kampen er ferdig.

Livet ligner på å være i fjellheimen. Du sier til deg selv at «i dag skal jeg bestige denne toppen, så skal jeg gå så og så langt til den toppen», og du går og går, og når du er kommet dit du skal, så ser du neste topp og må gå videre.

De er topper med ulike høyder, dekket av lav i ulike farger. De er uendelige, du har gått hele dagen til langt på natt, og til slutt ser du bare en flat mark med en kiste. Og du kan ikke gå tilbake, du må fortsette videre, men når du når kisten, er umulig å si.

Bare gå, bare smil, bare fortsett. For etter 74 år ganger 365 dager ganger 24 timer forstår du i alle fall at friheten er illusjon.

Dø alene i et ukjent land?

Jeg er et menneske som er blitt såpass gammel at fortiden er nærmere enn nåtiden. Og jeg savner å være der hvor jeg ble født.

Jeg savner kulturen, familien og nærheten vi hadde til hverandre. Jeg savner det landet der barna tok seg av foreldre, der vi var verdt å lytte til. Hvor jeg hadde en stor familie rundt meg, hvor jeg snakket på eget språk med mine nære.

På bursdagen min farger jeg håret som er blitt grått, henger røde øredobber i øreflippene som er blitt lengre med årene, og ser meg i speilet.

Jeg smiler fordi øynene er blitt svakere og ikke kan se livets spor i ansiktet mitt. Jeg tenker på da jeg var barn og farget leppene mine med røde rosekroner og tok på meg mors sko, og jeg spør igjen, er jeg fri?

For hva? For å dø alene i et ukjent land?