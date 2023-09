Stormen Daniel kan utløse ny maktkamp i Libya

Daniel kan være den dødeligste stormen i Middelhavets historie, skriver kronikkforfatterne. Stormen traff Libya i forrige uke etter måneder med uavbrutt tørke. Her fra byen Derna, som ble hardt rammet. Vis mer

I land med høy konfliktrisiko kan ekstreme hendelser som Daniel være gnisten som sender landet ut i åpen krig.

Publisert: 21.09.2023 19:00

Stormen Daniel kan være den dødeligste stormen i Middelhavets historie. Daniel traff Libya forrige uke etter måneder med uavbrutt tørke. Daniels intense nedbør landet på komprimerte jordarter som var for tørre til å absorbere vannet, og de to demningene over kystbyen Derna kollapset.

12.000 mennesker er døde, og tusenvis er savnet. Enten skyllet ut til havs eller begravd under sedimenter og ruiner. Før- og etterbildene viser en utradert by. Men de mest alvorlige konsekvensene kan fortsatt være i vente.

Når vi tenker på Libya, er det vanligvis ikke som et land ved kysten utsatt for klimakatastrofer, men en nasjon ødelagt av tiår med krig. Daniel traff et Libya som er delt i to. Det står i en skjør stillstand.

Dødeligste i historien

Den EU- og USA-støttede Government of National Accord (GNA) kontrollerer hovedstaden Tripoli. Mens Libya National Army (LNA) – støttet av Russland, Egypt og De forente arabiske emirater – kontrollerer landsbygda.

Hva skjer når en storm treffer et så splittet land? Vi har et svar fra historien. For 52 år siden smalt en lignende syklon inn over kysten av det som nå er Bangladesh. Hundretusenvis av mennesker døde som følge av den store syklonen Bhola etter at den oversvømmet verdens største elvedelta. Det var den dødeligste stormen i menneskets historie.

Bhola traff på et kritisk tidspunkt hvor det hersket politisk og sosial uro. Pakistan var en delt nasjon den gangen, med hovedstaden i Islamabad vest for India, og en helt separat bengalsktalende del 1600 kilometer unna, kalt Øst-Pakistan. Landet var delt av to visjoner om sin fremtid.

Den daværende presidenten Yahya Khans svake og likegyldige hjelpearbeid forsterket dødstallene og oppmuntret borgerne til å protestere. For å undertrykke opprøret iverksatte Khan en pogrom som er antatt å ha drept opptil tre millioner, men tallene er usikre.

Bhola traff midt under den kalde krigen. USA støttet Pakistan, mens Sovjetunionen støttet India. India smuglet sovjetiske våpen til de bengalske opprørerne. USA sendte krigsskip inn i Bengalbukta, og Sovjet fulgte hakk i hæl med ubåter rustet med strategiske atomvåpen.

Libyas situasjon er skjør, og huser også militante grupper som Den islamske staten og Al Qaida.

Frustert over motstanden diskuterte daværende nasjonal sikkerhetsrådgiver Henry Kissinger og president Richard Nixon mulighetene for å bruke atomvåpen.

Tanken var å redde Yayha i en «endelig konfrontasjon». Heldigvis ble det ikke slik, og verden avverget et mulig kjernefysisk armageddon fordi Øst-Pakistan falt i opprørernes hender - og sånn ble Bangladesh et land.

Begynte med en storm

Hele denne kjedereaksjonen begynte med en storm. Og med klimaendringene som allerede driver stadig kraftigere stormer på stadig mer uforutsigbare steder, vil Bhola ikke bare være en lekse fra den fjerne fortiden: Den kan være et varsel om hva fremtiden bringer.

Parallellene til Libya er skremmende. Borgerkrigen ble utløst av at den tidligere lederen Muammar Gaddafi ble avsatt. Det sendte Libya ut i kaos, men stormaktene tok parti i etterkant.

Libya er et av verdens fattigste land og har en skjør struktur og samfunnsspenninger som er uhyggelig like Øst-Pakistans. På toppen av det er vedlikehold av infrastrukturen i Libya blitt forsømt av myndighetene. Det må de ha visst at kunne føre til betydelige ødeleggelser.

Begge katastrofestedene hadde til felles at «forvirrende, til tider motstridende, ordre om evakuering» kostet tusenvis av liv.

En viktig forskjell mellom Bangladesh i 1971 og dagens Libya er at klimaendringene forverrer Libyas situasjon etter en slik katastrofe. Libya er det ledende transittlandet for migrasjon over Middelhavet.

Hundrevis passerer gjennom Libya daglig. Dette er hovedsakelig på grunn av miljøkonflikter som drives av de samme klimatiske endringene som bidro til den voldsomme stormen i Libya.

Skjør situasjon

Vi vet ikke hvordan konsekvensene av Daniel vil påvirke konflikten i Libya eller om det vil øke stormaktenes støtte til en «proxy-krig» (når en krig kjempes via andre).

I land med høy konfliktrisiko kan ekstreme hendelser som Daniel være gnisten som sender landet over stupet og ut i åpen krig. Libyas situasjon er skjør og huser også militante grupper som Den islamske staten og Al Qaida, som herjer med befolkningen og begår menneskerettighetsbrudd.

Hvis vi imidlertid har lært av de kollektive feilene fra Bhola og andre katastrofer, kan denne hendelsen bli til en mulighet for fredsbygging

Daniels arv kan bli et eksempel som føyer seg inn i rekken av stadig flere klimakatastrofer. Dødstallene som følge av ekstremvær er blitt redusert på grunn av teknologiske endringer som tidlige varslingssystemer. Men hvor lenge teknologi kan holde tritt med de sosioøkologiske effektene av klimaendringene, er usikkert.

Verdens øyne er heller ikke rettet mot Libya. Men få trodde det var mulig at Øst-Pakistan kunne fange alles oppmerksomhet da Bhola traff heller.

Kort sagt: Problemet er ikke bare at klimaendringer innebærer en risiko for katastrofale utfall, men at klimaendringer øker risikoen på flere steder, hvert år.

En sjanse for solidaritet

Denne gjentagelsen kan skape en opphopning av sårbarhet og press som skyver sosiale, økonomiske og politiske strukturer nærmere stupet. Og det skal ikke mye til før vi er på kanten av et nytt armageddon.

Hvis vi imidlertid har lært av de kollektive feilene fra Bhola og andre katastrofer, kan denne hendelsen bli til en mulighet for fredsbygging gjennom felles innsats for klimaet. Regjeringer og humanitære organisasjoner kan bruke krisen til å vise solidaritet. Ikke bare mellom tidligere fiender, men også mellom land som støtter ulike aktører.

Hver gang en ny megastorm slår til, må vi sørge for at ikke bare humanitær hjelp når dem som trenger det, men også at lokale myndigheter er bevisst på at politisering av hjelp er oppskriften på en enda verre katastrofe.

Det kan bety forskjellen mellom å redusere fremtidig vold utløst av klimaet, eller å forårsake en dominoeffekt som kan påvirke hele planeten.