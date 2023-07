Skal UDI ha vetorett over norsk utviklingspolitikk?

Det har vært flaut og trist å måtte forklare UDIs nedlatende avslagsbrev til mine partnere i Myanmar, skriver kronikkforfatteren. Vis mer

Norsk utviklingspolitikk har et uttalt mål om å støtte demokratikamp og fredsarbeid i Myanmar. Men Utlendingsdirektoratet (UDI) stikker kjepper i hjulene.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Alt var klart. I januar hadde han søkt opptak på et bachelorkurs ved Universitetet i Oslos internasjonale sommerskole, og han hadde kommet inn. Kursavgiften ble straks betalt, flybilletten bestilt og visumsøknaden sendt inn til den norske ambassaden i Bangkok.

Kurset skulle bli en viktig byggesten i videreutdanning og kompetansebygging for skolen og utviklingsinstituttet han jobber ved nord i Myanmar, et område preget av mange tiår med væpnet konflikt og undertrykkelse fra sentralmyndighetene.

Skolen og instituttet er en langvarig samarbeidspartner for Institutt for fredsforskning (Prio). Vi var stolte over å kunne sponse et skikkelig undervisningsopplegg, ikke minst i den fortvilte situasjonen som Myanmar er havnet i etter kuppet i 2021.

Nå når utdanningssystemet er nede for telling, er denne typen kompetanseutvikling viktigere enn noen gang.

Men 14. juni, ti dager før avreise, kom avslaget på visumsøknaden fra Utlendingsdirektoratet (UDI): Vi har rimelig grunn til å tvile på din intensjon om å dra fra Norge før visumtiden utløper.

UDI har satt opp Myanmar på rød liste. Da blir tilsynelatende visumsøknaden din blankt avvist.

Partnerland for langsiktig utvikling

Men Myanmar er også et av Norges partnerland for langsiktig utvikling. Det betyr at Norge skal yte støtte på felt som næringsliv, demokrati, menneskerettigheter og kunnskapsoverføring.

Helt siden militærjuntaen i Myanmar massakrerte studenter og demokratiforkjempere i 1988, har Norge vært en viktig støttespiller for folk i Myanmar.

Norge var hjem for Democratic Voice of Burma, radiostasjonen som sendte nyheter inn i det lukkede landet.

Utenriksdepartementet har støttet utallige humanitærhjelpsprosjekter, utviklingsprosjekter, fredsbyggingstiltak, sivilsamfunnsgrupper og utdanningsinstitusjoner, ikke minst gjennom støtte til partnere av norske organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Dette har hatt enorm betydning for demokratikampen og fredsarbeidet i Myanmar og har fått fornyet betydning etter at det brutale militæret i 2021 igjen kuppet makten.

Rød gruppe

Støtte til demokrati- og fredsbevegelsen i Myanmar har vært norsk utviklingspolitikk siden 1988, og det er fortsatt norsk utviklingspolitikk. Men UDI sitter nå med vetorett som effektivt hindrer viktig samarbeid og kunnskapsutveksling mellom Norge og Myanmar.

UDI opererer med en rød gruppe med 18 land der direktoratet regner den politiske situasjonen for å være så dårlig at det kan være fare for at folk derfra ville kunne ønske å emigrere til Norge.

Det skal derfor være vanskelig for folk fra disse landene å få visum til Norge.

I 2022 bestemte UDI seg for å sette opp Myanmar i rød gruppe. På hvilket grunnlag?

I 2021 søkte tre statsborgere fra Myanmar asyl i Norge, i 2022 var det tolv, og i år har det vært tre. Det er uvisst om disse faktisk kom til Norge fra Myanmar, eller om de var flyktninger i Thailand eller India.

Uansett anses disse tilfellene som tilstrekkelig grunn til å mistenkeliggjøre alle fra Myanmar.

Vi anser ikke at du har tilstrekkelig sterke bånd til ditt hjemland, står det i visumavslagene jeg har lest.

Individuelle vurderinger

På UDIs hjemmesider hevdes det at det gjøres grundige individuelle vurderinger av hver søknad. I forskriften og retningslinjene står det at det kan legges avgjørende vekt på samfunnsrelaterte eller politiske hensyn til å innvilge visum.

Min erfaring er at det ikke gjøres slike individuelle vurderinger. Jeg har sett identiske avslagsbrev fra andre forskningspartnere.

Næringslivsfolk, kunstnere, studenter og sivilsamfunnsaktører – viktige bidragsytere i Norges langsiktige utviklingssamarbeid for Myanmar – mottar alle det samme generelle avslaget.

Min kollega er bare en av mange.

Flaut og trist

UDIs håndtering bidrar til en meningsløs sløsing med offentlige midler. Ved sommerskolen til Universitetet i Oslo står nå flere verdifulle studieplasser ubrukte. Både den som var tiltenkt min kollega fra Myanmar, men også de plassene tiltenkt andre internasjonale studenter med avslagsbrev fra UDI.

Det har vært flaut og trist å måtte forklare UDIs nedlatende avslagsbrev til mine partnere i Myanmar.

Forskningsprosjektet vi samarbeider om, og som studentutvekslingen skulle vært en del av, er finansiert av utenriksdepartementet gjennom Norges forskningsråds Utenriks-Asia-program.

Ja, norskfinansierte prosjekter saboteres av norske myndigheter.

Hvem skal styre norsk utviklingspolitikk?

Men det viktigste spørsmålet jeg sitter igjen med etter denne hendelsen, er: Hvem skal styre norsk utviklingspolitikk?

Er det utenriksdepartementet og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp)?

Eller er det byråkratene i UDI?

Den type verdifull kompetansebygging og utdanningsarbeid som mine kolleger risikerer egen sikkerhet for å tilby til unge, etniske minoriteter i det krigsherjede Myanmar, er akkurat den type prosjekter landet trenger. Og det er akkurat slike prosjekter Norge ønsker å støtte.

Mistenkeliggjøringen fra UDI om min kollega og andre demokratiforkjempere og fredsaktivisters intensjoner er derfor ikke bare uten kontakt med virkeligheten og den hverdagen disse menneskene lever i.

Den bidrar også til en betydelig undergraving av en selvstendig og meningsfull norsk utviklingspolitikk.