En ny film fra Helsedirektoratet skal med glimt i øyet formidle hvor dumme pasienter er. Vi får i stedet klump i magen.

Publisert: 25.08.2023 20:00

Filmen, som første gang ble vist offentlig på Fastlegekonferansen i mai, skal illustrere det uoversiktlige som møter fastlegen når pasientene får forklare seg fritt.

Gjennom det som skal være gjenkjennelige sekvenser med ulike pasienttyper, beskrives legen som en passiv mottager av presumptivt unødvendig informasjon. Pasientene i videoen presenteres som ukontrollerte og pratesyke individer som sløser med legens tid.

Troen på struktur

Budskapet fra Helsedirektoratet er at med en ny måte å sortere informasjon på før legetimen, et såkalt triageringsverktøy, kan det bli så mye bedre.

Da kan pasienten i forkant av konsultasjonen sortere tankene sine, før man i ro og mak kan presentere dem effektivt og systematisk til legen. Alt ledet av preprogrammerte spørsmål utviklet av en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet.

Under visningen av filmen i direktoratets lokaler på Storo høstet den først usikker latter, etterfulgt av spredt murring i salen.

For hva slags syn på mennesket og relasjonen mellom lege og pasient er det denne filmen forfekter?

Fastlegene behandler mennesker

Norske fastleger har årlig over 16 millioner konsultasjoner med sine pasienter. Noen konsultasjoner gir diagnoser, andre ganger utforskes bekymringer.

Det er latter og tårer, frykt og lettelse.

Ofte er det selve sorteringen av symptomer som pasientene trenger mest hjelp til.

Det er relasjonen mellom pasient og behandler som må dyrkes. Det gir bedre helse.

Felles for konsultasjonene er at fastlege og pasient blir bedre kjent for hvert møte. Og jo bedre man kjenner hverandre, jo bedre blir presisjonen i diagnostikken.

Fastlegen har konsultasjoner med mennesker, og menneskers behov kan ikke reduseres til algoritmer.

Det er viktig å effektivisere det vi kan. Men overdreven tro på teknologi og manglende forståelse av hva sykdom og behandling handler om, skaper fremmedgjøring og avstand.

Det er relasjonen mellom pasient og behandler som må dyrkes. Det gir bedre helse.

Grunnleggende allmennmedisinsk metode

Noe av det første man lærer om allmennmedisin på medisinstudiet, er hvordan man på en god måte lar pasienten kommunisere sine ønsker og behov til fastlegen.

Et såkalt nøkkelspørsmål er en god start. Deretter bør pasienten få forklare uavbrutt til de selv opplever spørsmålet belyst.

De avklarende sjekklistespørsmålene har også en funksjon, men de hører hjemme i en annen fase av konsultasjonen. Dette er grunnleggende allmennmedisinsk metode.

Overdreven tro på teknologi og manglende forståelse av hva sykdom og behandling handler om, skaper fremmedgjøring og avstand

Hvis sjekklisten kommer først, risikerer vi å miste noe viktig.

En vond mage kan være mange ting. Både lege og pasient kan lett bli dradd inn i fokus på det konkrete med menstruasjonssyklus, vektutvikling, avførings- og vannlatingsmønster. Men kanskje den vonde magen egentlig skjuler et gjennomlevd overgrep? Hvilket spørsmål i en sjekkliste skal avdekke dette?

Troen på det målbare

Det er også derfor norske fastleger er forsiktige med å omfavne motefenomener som digital hjemmeoppfølging og automatisk triagering – fordi man ved målinger av helsedata kun ser et svært lite utsnitt av hele bildet.

Jo mer fragmentert helsetjenesten blir, jo vanskeligere blir det å holde oversikt. Og jo flere målinger av usikker nytteverdi som gjøres, jo vanskeligere blir det å vite hva man skal tro på.

72 år gamle Turid, for eksempel, som alltid har hatt katt. For henne betyr det noe at fastlegen spør hvordan det går med katten. Og fastlegen vet at Turids blodtrykk kan stige i tiden etter at katten tragisk ble overkjørt av en traktor. Dette kan ikke et blodtrykksapparat hun har fått utdelt, vite. Og hennes nedstemthet plukkes neppe opp av et triageringsverktøy som verdsetter effektivitet.

Triageringen skjer allerede

Ideen med en triageringsløsning er hverken ny eller dum. På legevakten kan det være livsviktig at riktig pasient kommer først i køen, og at noen blir bedt om å vente til fastlegekontoret er åpent.

Fastlegen har ingen eksklusjonskriterier i hva du kan komme for å snakke om. Det er likevel fint at pasienter har tenkt gjennom hvorfor de kommer, og det er fint at legene får prioritert hvilke pasienter som trenger hjelp først.

Det paradoksale er imidlertid at prioriteringen i aller høyeste grad skjer i dag, av ofte topptrimmede algoritmer raffinert over tid – inne i helsesekretærenes hode.

Helsesekretærene er hjertet i fastlegekontorenes prioriteringssystemer. Mange steder snakker de med over 100 pasienter hver dag. Ofte ser de nesten like mange i luken og på venterommet.

Helsesekretærene er hjertet i fastlegekontorenes prioriteringssystemer

De har evnen til å se på ganglaget til fru Kristiansen at her er det noe nytt. Og de kan høre på stemmen til den ofte bagatelliserende herr Singh at det kanskje er en åpning for at han tar sin diabetes på alvor akkurat i dag, og setter ham opp til time.

Kanskje trenger helsesekretærene beslutningsstøtte i sin prioritering av pasienter. Men like lite som vi bør fjerne oss fra personlig undersøkelse i vurderingen av akutte magesmerter, bør vi lage autogenererte triageringssystemer basert på tekst alene.

Alle fortjener å bli tatt på alvor. Fastlegen din latterliggjør deg ikke, heller ikke etter at du har gått. Vi vurderer pasientene, men vokter oss for å undervurdere dem. Det burde Helsedirektoratet ta inn over seg.