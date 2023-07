Havvind bør ikke være et mål i seg selv

Alle landene rundt Nordsjøen har store planer om å bygge havvind. Det vil redusere lønnsomheten til all vindkraft i området, skriver Kjetil Lund. Bildet: Vindmøller i Øresund mellom København og Malmö.

Det bør være et middel for å nå politiske mål og ivareta norske interesser.

05.07.2023 20:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Det er høye ambisjoner om å bygge ut mye havvind i Norge for å øke kraftproduksjonen og bidra til klimakutt. Men havvind byr også på utfordringer. Satsingen bør gjennomføres slik at den bidrar til å nå de politiske målene.

Utbyggingskostnadene for havvind er svært høye, og de øker. Vi vet ikke om dette er en hump i veien eller en lang trend.

Utbygging av mye havvind vil dessuten kreve mye nytt nett på land. Kraftnett er dyrt og tar lang tid å bygge, og det betales gjennom økt nettleie.

Utfordrende lønnsomhet

Også inntektssiden kan bli utfordrende. Alle landene rundt Nordsjøen har store planer om å bygge havvind. Mer vindkraft i et havområde der det er mye fra før, reduserer lønnsomheten til all vindkraft i området.

Når vinden blåser, produserer mange samtidig, og alle får dårligere betalt.

Strømmen blir da rimeligere. Men samfunnsregnskapet blir dårlig om subsidiert havvind undergraver lønnsom vannkraft, vindkraft på land, solkraft – og energieffektivisering.

Havvind kan styrke forsyningssikkerheten, men det er ikke gitt: Havvind produserer mest kraft om vinteren. Det er i utgangspunktet bra, for det er da vi trenger mest kraft. I dag holder vannkraftprodusentene igjen mye vann til vinteren, for da er prisene ofte høye. Men med mye havvind og forventninger om lavere priser kan vannkraftprodusentene ønske å holde igjen mindre vann til vinteren.

De fleste år vil det være fornuftig. Men før eller senere kommer en vinter med svært lite vind.

Samfunnet vårt er helt avhengig av at kraftsystemet virker hele tiden

Forsyningssikkerheten kan komme under mer press om vi elektrifiserer nye sektorer basert på havvind. Elektrifisering trenger ofte kraft hele tiden. Men havvind leverer ikke kraft hele tiden. Presset på vannkraften kan bli stort når det ikke blåser. I slike perioder må vi regne med høye strømpriser.

Det fører oss til beredskap og nasjonal sikkerhet. Norge er allerede blant verdens mest elektrifiserte land. Samfunnet vårt er helt avhengig av at kraftsystemet virker hele tiden. Dersom en vesentlig del av kraftforbruket skal dekkes av havvind, er det ikke likegyldig hvem som eier og kontrollerer produksjonen og infrastrukturen til denne kraften.

Bedre lønnsomhet med hybrider

I debatten om havvind er det et tema om all kraften bør føres til Norge, eller om det også bør bygges hybride kabler til utlandet.

All kraften fra de første utbyggingene av havvind vil gå til Norge gjennom radialer uten forbindelse til utlandet. Da er det et tema om all kraften også fra videre utbygginger bør føres til Norge, eller om det også bør bygges hybride kabler til utlandet.

Hybridkabler til utlandet betyr høyere kraftpriser i Norge, vil noen innvende.

Nei, det behøver ikke skje.

Hybridkabler fungerer forskjellig fra tradisjonelle utenlandskabler. Siden det er kraftproduksjon i midten, vil det raskt oppstå flaskehalser på kablene. Hybridkabler kan dimensjoneres slik at vi får mest kraftflyt til Norge også i perioder når kraftprisene i utlandet er høyere.

I Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vi analysert en situasjon der det bygges 7 GW kraftproduksjon i den sørlige Nordsjøen.

I tillegg bygges det kabler med tilsvarende kapasitet: tre kabler à 1,4 GW til Norge og to 1,4 GW kabler til utlandet.

Når det blåser, vil kapasitetsgrensen fort nås i én av de to retningene. Kraft vil da flyte både til utlandet og til Norge og presse ned norske kraftpriser.

Vil en slik utbygging være samfunnsøkonomisk lønnsom? Det vet vi ikke. Det kan godt være at den ikke blir. Vi vet hverken hvordan kostnadene eller inntektene vil utvikle seg fremover. I NVEs analyser blir samfunnsøkonomien likevel bedre med hybride kabler enn med radialer til Norge.

Marked og politikk

Det kan finnes gode grunner for myndighetene til å støtte utbygging av havvind selv om den ikke er lønnsom. Én grunn kan være et mål om lavere kraftpriser i Norge. En annen kan være klimapolitikk og et ønske om å ta ned kommersiell risiko i en ny, usikker og svært kapitalintensiv næring.

Teknologiutvikling kan dessuten løse flere av utfordringene over. For eksempel vil bedre energilagring kunne bidra til å stabilisere kraftmarkedene.

Markedsøkonomien har en sterk evne til å utvikle nye løsninger

Markedsøkonomien har en sterk evne til å utvikle nye løsninger. Både lave og høye kraftpriser gir nye forretningsmuligheter og stimulerer til innovasjon. Kraftsystemene i Europa har gang på gang vist evne til å håndtere større mengder fornybar kraft enn pessimistene har spådd.

Politikken bør bidra til riktig retning på havvindsatsingen. I vår har NVE og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) levert tre rapporter om havvind med noen klare tilrådinger:

Det bør etableres egne prisområder for havvind. Det vil sikre at kraften alltid flyter dit den kaster mest av seg.

Norsk havvind bør inngå i det integrerte europeiske kraftmarkedet, med de felles reglene som gjelder der. Det vil bidra til effektiv drift, lavere systemkostnader og lavere politisk risiko.

Produsenter kan eie radialer til Norge, men Statnett bør eie hybridkabler til andre land. Det vil sikre sterkere nasjonal kontroll over infrastrukturen.

Vi bør ta oss tid til skikkelige prosesser med andre næringer og miljøinteresser. Arbeidet med å finne områder for havvind har fått en god start med bred enighet. Det har vært en god investering i tillit som ikke bør skusles bort.

Mer effektive anlegg

Noen ganger er det viktig å skynde seg. Men det kan også være riktig å basere tempoet på de erfaringene man gjør seg underveis. Havet vil fortsatt ligge der, og vinden vil fortsatt blåse. De vindkraftanleggene som bygges nå, er langt mer effektive enn de som ble bygget for 15 år siden.

Havvind bør ikke være et mål i seg selv, men et middel for å nå politiske mål og ivareta norske interesser.

Verdiskaping i Norge, forsyningssikkerhet, lavere klimautslipp og rimelige kraftpriser for folk og næringsliv er politiske mål som gir mening.

Satsingen på havvind får mening om den bidrar til å nå disse målene.