Tenk deg at du er bygningsarbeider og skal bygge en boligblokk. Men hvor er tegningene? Slapp av, sier entreprenøren, de kommer etter hvert, og i mellomtiden får dere bare improvisere!

Omtrent sånn føles det å jobbe i TV-dramabransjen.

Når folk sier at TV-serien er den nye romanen, går det kaldt nedover ryggen på meg. For her nedprioriterer man det aller viktigste: Et gjennomarbeidet manuskript.

Etter å ha jobbet i flere år som skuespiller på store norske TV-serieproduksjoner, er jeg sjokkert over hvor mange millioner kroner som kastes bort på halvkvedede viser.

For høyt produksjonstempo

Et godt manus må ha en engasjerende historie, interessant tematikk og karakterer av kjøtt og blod. Det er bærebjelken i all TV-dramatikk, og det er alltid et resultat av hardt arbeid. Det finnes ingen snarveier. Jeg har til dags dato aldri sett et dårlig manus bli til en god film eller TV-serie, men jeg har sett nok av eksempler på det motsatte.

Et uløst problem på manusnivå vil gå som en følgefeil gjennom hele prosessen. Likevel virker det som mange produsenter, kanaler og strømmetjenester tror at manus er noe som ordner seg underveis i produksjonen, eller blir til gjennom improvisasjon på filmsettet.

For nå skjer det stadig oftere at bare noen få episoder er skikkelig gjennomarbeidet den dagen man starter innspillingen, mens resten av serien bare er en avansert skisse. Uavhengig av hva man måtte mene om kvalitetsnivået på norsk TV-dramatikk anno 2020, er produksjonstempoet i bransjen blitt for høyt.

Det er som det foregår et våpenkappløp mellom kanaler og strømmetjenester om hvor mange TV-serier man klarer å spy ut pr. år.

Skaper uakseptable arbeidsforhold

Jeg klager ikke først og fremst på vegne av en liten gruppe privilegerte skuespillere, men på vegne av alle filmarbeiderne som nå har mesteparten av inntekten sin fra TV-serier. Jeg vet at det er mange som er frustrerte der ute, men få tør å si det høyt.

Halvferdige manus går utover alle fagfunksjoner i en filmproduksjon og skaper uakseptable arbeidsforhold.

Tor G. Stenersen

Hvis du for eksempel jobber med lys, scenografi og rekvisitter, er du helt avhengig av en forutsigbar produksjonsplan for å gjøre jobben din ordentlig. Når alt endrer seg kontinuerlig i produksjonen fordi det fortsatt er «hemmelig» hva som skal skje de siste episodene, får du ingen mulighet til å legge en fornuftig plan for arbeidet ditt.

Det blir også umulig å planlegge for familie og barn. Filminnspilling er ikke en 09-16-jobb. Dagene er lange og intense, og ofte er opptaksstedet langt fra der man bor, slik at reisevei kommer i tillegg. Når scenene for neste uke ikke er skrevet, vet du ikke om du skal jobbe natt eller dag eller om du får hentet eller levert i barnehagen.

Respektløst overfor publikum

Dette er ikke bare intern bransjekritikk. Dårlige, halvferdige manus går også utover kvaliteten på TV-seriene.

Jeg syns det er respektløst og uansvarlig overfor publikum. Vi ber om folks oppmerksomhet i åtte timer. Åtte timer av deres travle liv, som de aldri får tilbake. Jeg mener vi skylder dem å ha skrevet ferdig manus før vi starter innspillingen. Dessverre tror jeg ikke TV-serier konkurrerer på gjennomgående kvalitet fra start til mål, men på i hvilken grad man får seerne hekta i løpet av de første episodene.

TV-serier er litt som Valium: best i starten, deretter mest søvndyssende og avhengighetsskapende. En liten dose når ungene endelig har lagt seg. Dermed kan man fortsette å sette uferdige produksjoner i gang selv om bare de tre-fire første episodene henger på greip. Det er rett og slett for få som bryr seg om hvorvidt kvaliteten på serien daler etter ca. halvgått løp.

Det viktigste er et bunnsolid manus

Jeg syns det er positivt at mange av strømmetjenestene satser så mye penger på originalskrevet TV-drama. Men mange hadde hatt godt av å fokusere mer på kvalitet enn kvantitet.

Noen ganger føles det som man er med i en uendelig lang reklamefilm. Man skal bare dekke et konsumeristisk behov, fylle en slot i et sendeskjema. Det jobbes flittig med mood boards, visuelle innpakninger og lanseringsstrategier for sosiale medier. Tåler markedet enda en scandi-noir? Kan Exit krysses med SKAM?

Ja da, vi jobber i et kommersielt felt. Og jeg skjønner at den risikoaverse TV-bransjen er engstelig for ikke å treffe målgruppen når budsjettet er oppunder 100 millioner. Men det jeg ikke skjønner, er at de tør å nedprioritere det aller viktigste for å lykkes: Et bunnsolid manus.

Dette er ment som et varsko

Jeg vil ikke kritisere enkeltprosjekter med denne kronikken.

Det er selvfølgelig noen eksempler på gode norske TV-serier fra de siste årene. Noen av dem er blitt til på akkurat den måten jeg kritiserer, mot alle odds, fordi flinke folk har jobbet hardt. Derfor er dette ment som et varsko til alle oss som jobber med TV-drama.

Jeg håper vi snart kan stoppe litt opp og spørre oss selv: Hvor er vi på vei? Jobber vi på en bærekraftig måte som tar vare på de menneskelige ressursene som finnes i bransjen, eller er vi i ferd med å la oss sluke av våre egne bulimiske seervaner?

Vi kommer rett ut av en høytid med overspising. Nå er vi godt i gang med høysesongen for fråtsing i TV-serier. Derav forslag til forsinket nyttårsforsett til produsenter, manusforfattere, regissører, kanaler, strømmetjenester og distributører: Si nei til prosjekter som åpenbart ikke er ferdige. Tidsrammen fra grønt lys til man skal levere et ferdig produkt, er blitt altfor kort.

Vi må slutte å gjøre det viktigste til slutt, nemlig å skrive manus.

