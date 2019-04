Helse Sør-Øst og ledelsen ved Oslo universitetssykehus planlegger en utbygging av sykehus i Oslo-området gjennom en betydelig utvidelse av Rikshospitalet, oppgradering av Aker sykehus, samtidig som Ullevål sykehus skal legges ned.

Utbyggingen blir kostbar og strekker seg over mange år. Planene bygger på et antatt behov for flere og bedre senger i de nærmeste tiårene, men har møtt betydelig skepsis blant helsepersonell og politikere. Vi trenger ikke flere senger, men legenes arbeidstidsordninger må endres.

Privat

Nok senger og areal

Selv om det er et betydelig behov for modernisering og oppgradering av både Ullevål og Aker, er det ikke sikkert at det er behov for noen økt sykehuskapasitet i Oslo.

Liggetiden i sykehus har gått kraftig ned. Samdata-undersøkelsene fra 2009 til 2013 viser at antall liggedøgn gikk ned med 14,3 prosent, antall døgninnleggelser med 3,2 prosent og pasienter til dagbehandling og dagkirurgi med henholdsvis 4,3 og 4,9 prosent.

Polikliniske konsultasjoner økte imidlertid med 1,4 prosent. Økningen i befolkningen i årene fremover vil heller ikke være så stor som tidligere antatt, innvandringen er mindre og fødselsraten fallende.

Eldrebølgen synes heller ikke å få noen vesentlig innvirkning på behovet for større kapasitet i sykehusene. Selv om det er ventet at antall personer over 80 år vil øke med 7,4 prosent frem til 2040, hadde pasienter over 80 år fra 2010 til 2014 en nedgang i akutte innleggelser med 17 prosent og indremedisinske innleggelser med 15 prosent.

Planlagte innleggelser økte med 7 prosent, men siden akutte innleggelser er 4–5 ganger hyppigere enn planlagte innleggelser, tyder dette på at behovet for sykehussenger til eldre ikke vil øke nevneverdig i årene fremover, blant annet på grunn av etablering av akutte døgnenheter i kommunene.

Effektivisering er viktig

Helseforetaket Sykehusbygg presenterte på Helseøkonomikonferansen i desember 2018 beregninger av sykehusenes behov for senger, poliklinikk- og undersøkelsesrom i 2035.

Antall liggedøgn vil kunne øke fra 3.259.275 i 2017 til 4.684.637 i 2035. Dersom man imidlertid korrigerte for den forventede utvikling i samhandling mellom nivåene og effektivisering, som økt åpningstid i poliklinikkene og effektive pasientforløp, vil behovet for liggedøgn (senger) bare være 3.318.140. Altså nesten uendret.

Med uendret drift av poliklinikkene (6 timer åpningstid pr. dag i ukedagene og standard konsultasjonstid), vil den polikliniske aktiviteten kreve 4649 rom i 2035. Dersom åpningstiden på poliklinikkene imidlertid kunne økes til 8 eller 10 timer pr. dag, ville det redusere behovet for poliklinikkrom til henholdsvis 3487 og 2789 rom.

Det samme gjelder behovet for operasjonsstuer. Riksrevisjonens gjennomgang i 2013 av effektivitet i sykehusene avdekket at halvparten av operasjonsstuene ikke var i bruk på dagtid, og det ble ikke foretatt planlagte operasjoner etter kl. 14.30.

I en større undersøkelse av utnyttelsen av operasjonsstuene i 11 norske sentralsykehus og universitetssykehus ble det også funnet en betydelig variasjon i utnyttelsen av operasjonsstuene. Mens det mest effektive sykehuset hadde 823 operasjoner pr. operasjonsstue pr. år, klarte det minst effektive bare 525 operasjoner.

Arbeidstidsordningen er et hinder

Dersom alle sykehusene hadde hatt en like effektiv organisering av den kirurgiske tjenesten som det sykehuset som var mest effektivt, ville sykehusene kunne operere 16,6 prosent flere pasienter pr. år.

Det ville vært uten behov for flere operasjonsstuer eller mer helsepersonell. Både Samdata og andre undersøkelser tyder altså på at det kan være tilstrekkelig behandlingskapasitet i sykehusene også i fremtiden, såfremt tjenestene organiseres effektivt.

Denne vurderingen er imidlertid avhengig av at sykehusene effektiviseres. Mens sykehus er en 24/7-virksomhet, er legenes arbeidstid organisert med utgangspunkt i at legen er definert som en dagarbeider. Dette medfører at de ikke kan utføre planlagt arbeid etter arbeidstidens slutt, og derfor starter planlagte operasjoner sjelden etter kl. 14.30, slik Riksrevisjonens undersøkelse avdekket.

Samtidig forplikter avtalene legene å dekke nødvendig behov på kveld, natt og helg gjennom kostbare vaktordninger. Disse vaktordningene er gjort mulige ved at legene er unntatt fra arbeidsmiljøloven og derfor kan ha vesentlig lengre sammenhengende arbeidstid (vakter med opp til 19 timers varighet). De kan ha vesentlig kortere arbeidsfri mellom arbeidsperiodene og vesentlig lengre total arbeidstid pr. uke enn andre arbeidstagere.

Bør flyttes til kveldstid

Definisjonen av legen som en dagarbeider medfører også en ubalanse mellom legene og pasientene. Mens sykehusene behandler pasienter og mottar innleggelser døgnet rundt, er dagtiden på ukedagene, som bare utgjør 24 prosent av uketimene, dekket med 83 prosent av legeressursene.

Natt på hverdager og kveld og natt i helgene, som utgjør 55 prosent av uketimene, er derimot bare dekket av 7 prosent av legetimene. Ukens netter, som utgjør 50 prosent av uketimene, er bare dekket av 6 prosent av legetimene.

Det sier seg selv at en slik fordeling av arbeidstiden ikke er gunstig for en effektiv utnyttelse av operasjonsstuer, røntgenlaboratorier og andre kostbare ressurser. Disse bør kunne brukes til planlagte aktiviteter frem til vanlig arbeidstids slutt kl. 21.

Mange sykehusavdelinger er antagelig overbemannet på dagtid og legetid bør derfor flyttes fra dagtid til kveld (og natt). Selv om antallet sykehusleger stadig øker, har effektiviteten samtidig gått ned slik at hver lege behandler stadig færre pasienter.

Fare for kvalitet og helse

Legenes arbeidstidsordninger hindrer en effektiv utnyttelse av både legenes og helsevesenets øvrige ressurser og er også en fare for kvaliteten i pasientbehandlingen og legenes arbeidshelse. Legene bør derfor, som andre yrkesgrupper, omfattes av arbeidsmiljøloven.

Det er uforståelig at legene med sitt krevende arbeid og store ansvar ikke er omfattet av det lovverket som gir trygghet for andre arbeidstagere og forbrukerne, i dette tilfellet pasientene.

Det er også vanskelig å forstå at man i planene for utbygging av sykehusene i Oslo-området ikke har vurdert at behovet for helsetjenester heller bør dekkes gjennom en bedre organisering av de ressursene man har.