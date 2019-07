Den 21. juli 1969 klokken 03:56 norsk tid stiger Neil Armstrong ut av landingsfartøyet Eagle, tar menneskehetens første steg på månen og utbryter: «That´s one small step for a man, one giant leap for mankind.»

Det er anslått at over 500 millioner mennesker satt benket foran fjernsynsapparatene og fikk med seg månelandingen, Neil Armstrongs sitat og selve symbolet på amerikansk dominans og seier i romkappløpet: Plantingen av det amerikanske flagget på månen.

Eller var de egentlig vitne til en månelanding?

Konspirasjonsteorien: Månelandingen fant aldri sted

Det finnes folk der ute som mener at månelandingen aldri har funnet sted. At hele konseptet månelanding er en konspirasjon fra amerikanske myndigheter og NASA i desperasjon etter å vinne romkappløpet mot den store, stygge ulven i øst.

Om det har seg sånn at det ikke var månelandingen man var vitne til, hva var det egentlig da?

Helge Brekke

Enkelte konspirasjonsteoretikere mener at moroa ble tatt opp i et filmstudio, og at mannen bak det hele var ingen ringere enn filmregissør Stanley Kubrick. Mannen bak filmer som Ondskapens Hotell, A Clockwork Orange og 2001: A Space Odyssey. Sistnevnte film skal faktisk ha fungert som audition for å få lov til å ha regi på månelandingen.

Men hvordan klarer man egentlig å avsløre dette komplottet?

Filmtriks og gjenglemt lyskaster

Som i alle store filmproduksjoner, har det blitt gjort en og annen skjønnhetsfeil som er blitt oppdaget av mannen i gaten. Det skal nemlig være beviser for at det er brukt lyskastere. Det skal faktisk være mulig å se en lyskaster i visiret til en av astronautene (bare google «The Mystery Object moon landing»).

Nå er jo ikke dette bildet HD-kvalitet og det er vanskelig å se hva objektet skal forestille. Men kjenner man konspirasjonsteoretikere rett, så forstår man at dette er bensin på bålet mer enn noe annet.

Neil Armstrong /NASA/AP/NTB scanpix

Lyskaster eller ei, vi liker tanken på at myndighetene skal ha brukt millioner av dollar på å filme månelandingen i et studio, men så glemte de å redigere vekk en lyskaster i etterarbeidet.

Om månelandingen ble filmet i et studio ... Hvordan løser man tyngdekraftproblematikken?

Ifølge konspirasjonsteoretikerne benyttet astronautene seg av det gode, gamle trikset «gå i sakte film». Det har faktisk blitt foreslått av enkelte konspirasjonsteoretikere at om du øker hastigheten på filmen fra månelandingen 2,5 ganger, vil du se at astronautene går i vanlig hastighet.

Hvorfor ta seg bryet med å reise til månen når du bare kan be Neil Armstrong om å gå litt saktere?

Ingen stjerner – i verdensrommet?

La oss ta for oss stjernene. Eller? Det går ikke. Skal man ta for seg stjernene blir man nødt til å ta for seg mangelen på stjerner. Det er ingen synlige stjerner på bilder og video. Dette beviset er tiltalende, såpass ærlige skal vi jo være.

Googler man «pictures from the moon landing» får man omtrent 49.100.000 treff. Nå har vi ikke trykket oss gjennom alle treffene, men man kan trygt si at det ikke er stjerner i bakgrunnen på de offisielle bildene.

Michael Collins / NASA/AP/NTB scanpix

Argumentet på dette punktet er at NASA umulig kan ha visst plasseringen til alle stjernene, og at de like greit valgte å droppe stjernene i bakgrunnen og legge skylden på dårlig billedkvalitet. Et mer konkret bevis kan være at månens refleksjon av sollys gjør det vanskelig å fange opp stjernene på bilder.

Mangel på krater etter landingsfartøyet

Konspirasjonsteoretikere slår også i bordet med det som skal være et manglende krater etter landingsfartøyet. Tar man utgangspunkt i bildene ser det jo ut som om det ikke er store krateret å snakke om. Det kan faktisk se ut som om landingsfartøyet er plassert der.

Underlaget på månen skal bestå av finkornet månesand. Om den er finere enn sanden man finner på strendene på Rhodos eller Alcudia, er uvisst. Se for deg den fineste sydensand, bare uten vann, varme og en sjettedel av jordens tyngdekraft. Der har du månen.

Månen er på mange måter et kjipt Syden. Fordelen er at du har masse plass og ingen servitører som gir deg en meny på norsk (som når det kommer til rettskrivning ville landet på en solid 2 – på en hvilken som helst tentamen i norsk).

Forklaringen lyder som følger: Laget av finkornet månesand er nemlig for tynt til at et krater ville vært synlig. NASA har sammenlignet det med landingen av et fly, som jo ikke etterlater seg et krater etter det har landet på en asfaltert rullebane.

Hovedbeviset: Det amerikanske flagget

Om man tar en titt på bildet av flagget ser det unektelig ut som om et flagg som vaier i vinden, noe som strengt tatt ikke skulle vært mulig på månen.

NASA/AP/NTB scanpix

NASAs offisielle forklaring er at dette skyldes at flagget ble oppbevart i et tynt rør under ferden og dermed ikke var helt glatt. Forståelig nok hadde astronautene andre ting å tenke på enn å ta med seg strykejern så de kunne sørge for et helt glatt amerikansk flagg.

Mangelen på strømuttak kunne også blitt et problem ved stryking av flagg på månen, selv om det er et nydelig bilde å se for seg: Buzz Aldrin med strykejern og strykebrett og jordkloden i bakgrunnen.

En annen forklaring er at idet astronautene plantet flaggstangen ned i månens overflate skapte det vibrasjoner i flaggstangen, noe som igjen førte til at flagget ble vaiende en stund.

Så ... Har vi vært på månen eller ikke?

Ja. Det finnes bilder som viser fotspor og etterlatt utstyr på månen.

Konspirasjonsteoretikerne kommer garantert til å si at bildene er redigert, men da tenker vi at det er et greit tidspunkt å skifte samtaleemne eller samtalepartner. Det er foretatt flere forsøk av de ulike hypotesene og de har en lei tendens til å bli tilbakevist.

Konspiratørene kan selvfølgelig kontre med at svarene er manipulert. Da minner vi om at dette også er et greit tidspunkt for å skifte samtaleemne eller samtalepartner.

Fortsatt i tvil? Tror du virkelig Sovjet hadde latt USA si at de hadde vært på månen om det ikke var sant? Midt i den kalde krigen?

I 1969 hadde USA teknologien til å dra til månen, men ikke filmutstyret til å simulere månelandingen. Se filmen James Bond – On Her Majesty’s Secret Service fra samme år. Spesialeffektene er elendige.

La oss bare slå fast følgende: Vi har vært på månen og det er bra at vi har sluttet å dra dit. La oss redde vår egen planet først.

Kilde: 25 konspirasjoner å snakke om i lunsjen

