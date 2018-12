På sin nest siste arbeidsdag før sommerferien vedtok Stortinget noen viktige endringer i forretningsordenen. I mediene ble det fremstilt som om presidentskapet vingeklippet seg selv, men det er en svært misvisende beskrivelse.

Endringene hadde sin bakgrunn i Stortingets byggeprosjekt og gjaldt formalisering av presidentskapets rolle og ansvar. Tatt i betraktning all støyen det har vært om byggprosjektet, kunne en kanskje forventet at forslagene ville skapt mer oppmerksomhet.

Hvem er presidentskapet?

Presidentskapet har en sentral stilling når det gjelder de formelle og administrative sidene ved Stortingets virksomhet. Det fungerer som et slags styre, men er samtidig en integrert del av Stortinget. Hovedoppgaven er å planlegge og organisere arbeidet i Stortinget.

Presidentskapet skal ta seg av alle løpende små og store saker som det ikke er hensiktsmessig at Stortinget i plenum beslutter. Forutsetningen er at presidentskapets medlemmer forankrer presidentskapets beslutninger, i alle fall beslutninger i større og viktige saker, i sine partigrupper. Det er også praksis for at presidenten innkaller de parlamentariske lederne til et eget møte om saker av særlig viktighet.

I debatten om Stortingets byggeprosjekt våren 2017 ble presidentskapets rolle i flere sammenhenger utlagt omtrent tilsvarende en statsråds konstitusjonelle ansvar overfor Stortinget. Presidentskapet ble på en måte utdefinert av den institusjonen det er en del av. Det ble også stilt «mistillitsforslag» mot presidenten som om han skulle vært en statsråd.

Presidenten har ingen fullmakter av betydning

Et særlig fremtredende trekk ved Stortinget er at alle administrative beslutninger av betydning fattes av kollegiale organer. Stortinget er ikke hierarkisk oppbygget, snarere tvert imot. Presidentskapet er tillitsvalgte med definerte oppgaver. De fatter beslutninger på vegne av de 169 stortingsrepresentantene og som en del av dem.

Presidenten har for sin del ingen fullmakter av betydning, beslutninger angående administrative forhold tas av presidentskapet som kollegium.

Da det ble konstatert problemer i byggesaken, fikk man inntrykk av at den ikke lenger var et samlet ansvar for Stortinget, men presidentskapets – og i særdeleshet presidentens – ansvar. På denne måten ble det konstruert en modell som det ikke er formelt grunnlag for, og som ikke kan fungere internt i styringen av et parlament.

Ulike deler av Stortinget spilles ut mot hverandre, og styringslinjen forsvinner i en alles kamp mot alle. Dette viser behovet for å tydeliggjøre presidentskapets rolle og ansvar, og behovet for å ha gode ordninger for forankring av viktige beslutninger.

Formalisering av dagens praksis

Etter behandlingen av Riksrevisjonens rapport om byggesaken våren 2017, opprettet presidentskapet en intern arbeidsgruppe som skulle utrede nærmere en rekke problemstillinger som ble reist av Riksrevisjonen. Arbeidsgruppen anbefalte blant annet at presidentskapet skulle suppleres med de parlamentariske lederne i et formelt administrasjonsutvalg som kunne konsulteres i særlig viktige saker.

Presidentskapet og alle partier på Stortinget, med unntak av Senterpartiet, gikk imot dette forslaget. Stortinget vedtok i stedet en mindre formalisert modell som innebar å skrive inn i forretningsordenen at «Presidentskapet bør drøfte administrative saker av særlig viktighet med partigruppene», det vil si en formalisering av dagens praksis.

I Stortinget er det de politiske sakene som er det sentrale. Det har derfor vært en lang og etablert praksis at presidentskapet tar seg av smått og stort som gjelder Stortingets drift. På gruppemøtene og presidentens møte med de parlamentariske lederne er ikke nødvendigvis interessen for administrative saker det mest fremtredende. Et resultat av endringene som nå er gjort, er at partigruppene i praksis vil måtte bruke mer tid på administrative spørsmål.

Etablering av et administrasjonsutvalg hvor alle partiene er representert ville, etter min mening, forplikte partiene mer enn en drøfting med partigruppene. Det ville i ettertid bli vanskeligere å fremføre at beslutningene som fattes ikke har vært tilstrekkelig avklart underveis i prosessen. Det er likevel en forbedring at drøftelsen med partigruppene får et formelt grunnlag i regelverket.

Påfallende av en samlet presse

Det påfallende i debatten rundt byggesaken var at store deler av Stortinget, og en samlet presse, så bort fra det faktum at samtlige partier på Stortinget, med unntak av Rødt og MDG, hadde vært representert i de presidentskap som hadde tatt de avgjørende beslutningene om byggesaken.

Samtlige partier hadde vært med på å fatte beslutningene i plenum. De viktigste beslutningene ble tatt tidlig i prosessen, det vil si ikke av det presidentskapet som fikk all kritikken. I og med den aktuelle saken om objektsikring er det også fristende å peke på at de aktuelle presidentskap med stort ansvar sørget for å iverksette sikkerhetstiltak på Stortinget og sørget for å inkludere de aktuelle tiltakene i byggeprosjektet.

Uansett hva man måtte mene om løsningen og utviklingen av byggesaken for øvrig, var det åpenbart en viktig del av presidentskapets oppgave både å vurdere og å iverksette sikringstiltak.

Stortinget – en særegen organisasjon

Stortinget er en helt særegen organisasjon. Den er ikke hierarkisk, men kollegial i den forstand at alle administrative beslutninger av betydning fattes av kollegiale organer og på tvers av partigrensene. De beslutninger som fattes, er Stortingets samlede ansvar.

Det er å håpe at de endringene som nå er gjort i forretningsordenen vil føre til en tydeligere praksis og en større bevissthet i partiene om betydningen av de administrative sakene. Det kan være et bidrag til å unngå intern splid om håndteringen av saker som blir vanskelige, og at man i stedet forsøker å løse de problemene som oppstår i fellesskap.

Kronikken er en forkortet versjon av en artikkel i Stat og Styring nr. 4–2018