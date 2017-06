Aftenposten mener: Etterlysning: Politisk mot i bioteknologisaker

Før Stortinget tok sommerferie, la Regjeringen frem den varslede stortingsmeldingen om evalueringen av bioteknologiloven. Meldingen kommer etter måneder med skarpe og viktige debatter rundt temaer som eggdonasjon, assistert befruktning til enslige og blodprøven NIPT.

Resultatet av debatten som presenteres i stortingsmeldingen, er skuffende.

Noen endringer

Meldingen kommer riktignok med flere tiltak for å styrke barns rettsstilling. Det er viktig arbeid, men det er sjelden politisk farlig å tale barnas sak.

I meldingen kommer det også en del forslag som forbedrer tilbudet om assistert befruktning. For eksempel skal kvinner som av medisinske årsaker blir infertile i ung alder, ha rett til å lagre ubefruktede egg. Når det gjelder genterapi, er det i dag regulert av tre regelsett. Disse skal forenkles og harmoniseres.

Det mest slående med meldingen er likevel alt den ikke tar stilling til. Vårens to store debatter om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige, er noen eksempler.

Et forvarsel om at meldingen ikke kom til å gi svar på de vanskeligste spørsmålene, kom allerede på Høyres landsmøte. Da valgte partiet å utsette en avgjørelse om eggdonasjon. Selv om Høyres vente og se-strategi ikke er overraskende, er det likevel synd at de utsetter viktige politiske avgjørelser.

Store uenigheter

Verdispørsmål er alltid krevende, og bioteknologispørsmålene deler det politiske Norge. Det er store uenigheter innad i partier som Høyre og Frp, samtidig som spørsmålene er fanesaker for småpartier som KrF og Senterpartiet.

Derfor er det ikke vanskelig å forstå at det er komfortabelt å la de store stridsspørsmålene ligge, også ved dette veiskillet. Men politikkutforming er ikke alltid behagelig. Noen ganger må flertallet overstyre et mindretall, som da likekjønnet ekteskap og sæddonasjon ble tillatt.

Ta beslutninger

Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet kom i etterkant av meldingen med et forslag om å arbeide for et bredt forlik om bioteknologi. Brede forlik kjenner vi fra pensjonsreformen og skattereformen. Forlikene styrket vedtakene og skapte forutsigbarhet rundt endringer som mange må planlegge for effekten av.

Selv om det er forståelig at Micaelsen er utålmodig i arbeidet med en ny bioteknologilov, spørs det om et bredt forlik er veien å gå i disse sakene hvor debatt og refleksjon er en så essensiell del av prosessen. Men det er et poeng at debatten ikke pågår i det uendelige og at politikerne våger å ta beslutninger, selv om de er kontroversielle for noen.

Regjeringen hadde en mulighet til å vise litt større politisk mot i denne bioteknologimeldingen. Den sjansen lot den gå fra seg.