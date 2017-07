Aftenposten mener: Regjeringen har påført seg et Kina-kompleks

Gjenopprettelse av kontakten med Kina har vært et av Solberg-regjeringens store utenrikspolitiske mål. Norge ble som kjent parkert på den diplomatiske parkeringsplassen, reservert for kritikere av Kina, etter at Nobelkomiteen tildelte Fredsprisen til regimekritikeren Liu Xiaobo.

Derfor var gleden stor da statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Børge Brende (H) kunne erklære kontakten for gjenopprettet før jul. Den gangen forsikret de alle som spurte om at Norge fremdeles sto fritt til å kritisere Kina, og at kontakten ikke var avhengig av servil taushet fra norsk side.

Det er sikkert riktig at det ikke finnes noen formell forventning om norsk taushet fra Kinas side. Men ikke alle forventninger trenger å være formalisert. Det finnes mange måter å si ting på. Etterlatt inntrykk er uansett at Solberg-regjeringen har bestemt seg for å holde inne med kritikk, eller ytringer som kan oppfattes som kritikk, for å sikre at den nye relasjonen ikke ødelegges. Statsrådene har nærmest reist til Kina i stafett – uten at en eneste av dem har benyttet anledningen til å nevne at Norge er opptatt av menneskerettigheter – også i Kina.

Argumentet fra norsk side har vært at det ikke har noen hensikt å snakke om menneskerettigheter nå, hvis det fører til at kontakten brytes igjen. Det er mulig å forstå. Regjeringens mål er å etablere så tett kontakt og tillit at det er naturlig å løfte temaet – om en stund.

Problemet er bare at ingen vet hvor lang denne stunden vil være. Ett år? To år? 20 år? Problemet er også at det er uklart hvor lav terskelen er for at kinesiske myndigheter mener at Norge har brutt den uskrevne avtalen. Erna Solberg og Regjeringen mener åpenbart at en ytring om fredsprisvinnerens behov for medisinsk behandling og løslatelse setter relasjonen i spill.

Regjeringen har kommet i en skvis fordi engasjementet for menneskerettigheter i Kina øyensynlig var sterkt før, da det ikke kostet noe, mens det nå har tatt en pause på ubestemt tid. Slik har Regjeringen og Erna Solberg pådratt seg et ubehag som er høyst selvpåført. Det skal koste å holde idealismens fane høyt når det ikke koster noe, for så å pakke den bort når prisen blir tydelig.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, har kritisert Regjeringen for ikke å følge EU i denne saken. Skulle han bli statsminister, er forventningene nå store til at hans regjering tar tak i også denne siden ved den norsk-kinesiske relasjonen.

Norge påvirker sannsynligvis ikke Kina på hverken den ene eller andre måten i denne saken. Men jammen har Kina klart å påvirke Norge.