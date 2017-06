Aftenposten mener: Slapt fra kreftforskere

Aftenposten kunne onsdag avsløre at minst 80 kliniske kreftstudier er utilgjengelige for en vanlig, norsk kreftpasient. Studiene trenger pasienter til forsøkene, og pasientene trenger å få vite om muligheten for disse ekstra rundene med behandling, men informasjonen er ikke tilgjengelig. Det er absurd.

Aftenposten fortalte i vår om pasienter som drar til Tyskland for å delta i eksperimentell kreftbehandling. Flere av dem fortalte at de ikke opplevde å bli lyttet til i norsk helsevesen og at de tvilte på om alle muligheter for behandling var uttømt. For mange av dem ble slutten på livet kanskje tyngre enn den hadde behøvd å bli. Kanskje kunne noen av dem hatt utbytte av å delta i kliniske behandlingsforsøk her i Norge.

Kliniske forsøk, altså behandlingsforsøk på pasienter som er reelt syke, er avgjørende for utviklingen av behandlingsmetoder. Samfunnet bruker ressurser, både i form av kompetanse og penger, til å etablere og gjennomføre slike forsøk. Pasienter som holder til i nærheten av de store sykehusene, der mye av forskningen foregår, får lettere informasjon om disse forsøkene enn andre pasienter. Det skaper en helt urimelig todeling i helsevesenet. Mye todeling er vanskelig å gjøre noe med, men dette er det ikke vanskelig å gjøre noe med. Det handler om vilje og oppfølging.

De som driver med forskningen har plikt til å registrere forsøkene slik at andre kan finne frem til dem. Derfor ble nettstedet kliniskestudier.helsenorge etablert for snart to år siden. Her finnes noen forsøk, men altfor mange mangler. Skal man finne frem til dem, må man ha en lege som kjenner til undersøkelsen eller være svært kompetent i avansert nettsøk. Det er meningsløst at terskelen for å komme i posisjon til en slik behandling ligger så høyt. Får man behandling på et sykehus der legen ikke har full oversikt – og knapt noen lege har vel full oversikt – finner man kanskje ikke ut at det finnes en relevant studie. Hadde alle forsøkene vært samlet på ett sted, i en form som er mulig å dechiffrere for både leger og pasienter, hadde det endret bildet umiddelbart. Det var hensikten med portalen, men det er ikke blitt fulgt opp.

Det holder ikke å si at det tar tid å legge inn pågående studier, at folk har fri og ferie. Det er også uhørt at pasientene selv skal ta ansvar for å finne ut om det finnes relevante studier. De som er ansvarlige for undersøkelsene må ha registrering som en forutsetning for å få drive forsøkene.

Statsråden må sannsynliggjøre at det settes i verk tiltak som endrer situasjonen straks. Saken er også et argument for å vurdere en dansk modell, med et ekspertpanel som hjelper pasienter med å orientere seg når de har fått de tøffeste kreftdiagnosene.