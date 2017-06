Aftenposten mener: For tidlig å endre pensjonsreformen

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre ønsker å endre pensjonssystemet. Målet er å hindre at pensjonistene kommer uforholdsmessig dårlig ut i år med svak lønnsvekst blant arbeidstagerne. Det høres ukomplisert ut.

I pensjonsforliket var det enighet om at pensjonene skal reguleres med en faktor som er 0,75 prosent lavere enn lønnsutviklingen. Det skal sikre at pensjonene alltid følger lønnsutviklingen, forutsigbarhet i utbetalingene og bidra til at utbetalingene er høyest i starten av pensjonsperioden.

De siste årene har pensjonistene vært misfornøyde med ordningen, og det er ikke så rart. Da reformen ble vedtatt, var det ikke mange som så for seg en lønnsvekst som den vi har hatt de siste årene. Minus 0,75 prosent av et nulloppgjør er ikke mye å juble for.

Støre foreslår å bytte ut dagens faktor med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten. Det vil sikre at pensjonistene i hvert fall ikke opplever negativ utvikling i år med veldig lav lønnsvekst. Det er ingen automatikk i at en slik endring øker pensjonsutbetalingene, så slik sett har Støre sitt på det tørre. Likevel er det grunn til å være betenkt over en slik endring.

Skulle Norge oppleve flere år med lav vekst og reallønnsvekst, vil pensjonistene komme bedre ut enn lønnsmottagerne med en slik endring som Støre skisserer. Det var en av grunnene til at den ble forkastet da pensjonsreformen ble utarbeidet. I tillegg vil det gjøre at pensjonene blir tyngre å finansiere i tider med svak økonomisk utvikling.

Det mest betenkelige med Støres forslag er imidlertid at han åpner for å nappe ut en bit av det puslespillet pensjonsforliket var. En av styrkene med reformen var nettopp den brede enigheten i Stortinget, der dagens regjeringsparti Frp for øvrig glimret med sitt fravær.

Et forlik betyr ikke at ordningen skal være låst i all evighet, men det må innebære varsomhet med å sette i gang endringer. Hvis hvert element i forliket blir gjenstand for valgkamputspill, som Støres forslag er, kan flere bli fristet til å gjøre det samme. Det svekker reformen og kan skape usikkerhet omkring fremtidig bærekraft. Forutsigbarhet og bærekraft var et mål med den opprinnelige reformen.

Solberg-regjeringens svar på pensjonistenes svake inntektsutvikling har vært svakt motiverte skattelettelser, noe som på ingen måte er bedre. En bedre vei vil være å evaluere reformen etter at den har virket noen år og arbeide for endringer på grunnlag av det. Skal reformen endres på grunnlag av de siste par årene, vitner det om liten motstandskraft når negative sider ved reformen slår inn. De finnes, men må vurderes i sammenheng med andre deler av pensjonssystemet før de utløser endring. Politikerne må motstå fristelsen til å gjøre endringer som virker som en god idé i dag, men som ikke åpenbart løser noe på lengre sikt.