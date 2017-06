Aftenposten mener: Gratulerer med Pride!

Oslo feirer Pride, og jammen er det mye å feire. I løpet av en generasjon har norske lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) opplevd å bli sett, anerkjent og inkludert, med mange av de rettighetene de skal forvente. Norge er et av de landene i verden der det er enklest å være LHBT. Det betyr at vi er kommet langt, men det betyr også at altfor mange land er kommet for kort. De siste årene har vi sett forstemmende tilbakeslag i den globale kampen for LHBT-rettigheter.

I land som Uganda, Nigeria og Kenya, i India, i Saudi-Arabia, Iran og Pakistan er homofil praksis straffbart. I Russland er tiden skrudd tilbake, og fobiene kommer åpent og utilslørt fra øverste hold. I Tsjetsjenia jages homofile som kriminelle. I Indonesia straffes og ydmykes de foran naboer, familie og ukjente. For altfor mange statsledere er kampen mot LHBT blitt en markør for en pervers form for styrke. Jakten på enkeltmenneskers mulighet til å leve ut sin legning og kjærlighet er utslag av en destruktiv form for populisme, som ikke bare rammer LHBT-miljøene. Denne formen for populisme rammer alle som er annerledes, tenker annerledes og som ønsker å leve annerledes enn flertallet. Den forfølgelsen er livsfarlig.

Norge må fortsette å være en tydelig stemme i den internasjonale kampen for at selvbestemt kjærlighet blir en selvsagt del av menneskerettighetene. Det er viktig for menneskene i landene det gjelder, men det er også viktig i Norge. Hvert land som utpeker lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som fiender, som skitne, som syndige, minner oss om at aksepten ennå ikke er der den skal være.

Også i Norge er det et stykke vei igjen å gå før erkjennelsen av egen identitet er fri fra skam og uro over andres aksept. I vår har Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) gjennomført kampanjen #gåformeg. Den er en oppfordring om å gå i Pride-paraden på vegne av dem som ikke våger å gå selv i frykt for negative reaksjoner. Kampanjen har vært en viktig påminnelse om at vi heller ikke er i mål i et av verdens beste LHBT-land.

Forhåpentligvis følger mange oppfordringen og stiller i Pride-paraden i dag. Både for å støtte dem som ikke våger å ta steget og leve livet de ønsker seg, og for dem som gjør det. Kampen for LHBT-rettigheter er kampen for et samfunn som ikke bare aksepterer, men som dyrker mangfold og ulike livsvalg. Et slikt samfunn gagner mange flere enn dem som opplever seg som en minoritet.