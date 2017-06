Aftenposten mener: Norge må gi Brasil klar beskjed

I dag møter statsminister Erna Solberg Brasils omstridte president Michel Temer i Oslo. I de samtalene bør avskogingen av Amazonas bli et tema.

Temer må få klar beskjed om at Norge vil redusere sitt bidrag til Amazonasfondet hvis ikke Brasil klarer å redusere avskogingen.

President i trøbbel

Det var lenge usikkert om den brasilianske presidenten ville komme. Temer er i mildt sagt hard vær hjemme i Brasil, der han er anklaget både for å ha drevet med ulovlig valgkampfinansiering og korrupsjon.

Så sent som 7. juni i år besluttet en splittet valgdomstol at de ikke ville avsette ham, men nye anklager strømmer på. Denne uken sa for eksempel det føderale politiet i Brasil at de har bevis for at presidenten har mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter.

Stort bidrag

Det er ikke tilfeldig at den omstridte presidenten har valgt å prioritere et besøk til Oslo. Norge har siden forrige presidentbesøk i 2007 og ved Brasil-strategien fra 2011 blitt Brasils åttende største investor. I dag er over 100 norske selskaper etablert i Brasil. Det er derfor naturlig at samtalene offisielt vil dreie seg om handel og investeringer.

Likevel er det liten tvil om at Norges bidrag inn i Amazonasfondet også bør bli et tema.

Kampen mot avskogingen av Amazonas har over flere år vist positive resultater. Den norske regnskogssatsingen er basert på et fornuftig prinsipp om at man betaler for oppnådde resultater, og Norge har bidratt med til sammen over sju milliarder kroner til fondet.

Et «resultatbasert partnerskap»

Nå viser de siste tallene at utviklingen har snudd. Ifølge Regnskogsfondet har avskogingen av verdens største regnskog økt med nær 30 prosent i den perioden Temer har sittet med makten.

Det er derfor fornuftig at klima- og miljøminister Vidar Helgesen allerede har sendt et usedvanlig skarpt brev til sin brasilianske kollega José Sarney Filho. I brevet, først omtalt i DN, er Helgesen svært bekymret for avskogingen av Amazonas i 2015 og 2016, og han skriver at det er avgjørende for fremtiden til Brasil og Norges «resultatbaserte partnerskap» å snu denne trenden.

Kampen mot avskoging er krevende, og utviklingen skyldes ikke kun den brasilianske presidentens politikk. Likevel er det han som må bære ansvaret når pilen nå peker i feil retning.

Derfor er naturlig at Michel Temer får klar beskjed om at pengene følger resultatet – både av Helgesen og av Erna Solberg – når han nå er på besøk.

Norge har alt å tjene på et godt forhold til Brasil, men en politiker som Temer fortjener ingen betingelsesløs omfavnelse av norske myndigheter.