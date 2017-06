Aftenposten mener: Solbergs kloke advarsel

DET VAR ET KLOKT og viktig budskap statsminister Erna Solberg hadde med seg da hun søndag talte til flere tusen muslimer under id-feiringen i idrettshallen Vallhall.

«Som mennesker er vi likere enn mange vil ha det til», sa statsministeren og ifølge NTBs referat gikk hun hardt ut mot krefter som forsøker å skape «mer splittelse og mindre samhørighet».

Selvsagt må ikke statsministeren tolkes dithen at alle skal være enige i alt. Heller ikke kan hun tolkes som at hun mener det ikke finnes motsetninger å diskutere. For ikke å snakke om at det i norske minoritetsmiljøer finnes forkastelige praksiser – både av kulturell og religiøs art – det er nødvendig å ta oppgjør med.

HENNES GRUNNLEGGENDE budskap er likevel oppfordring til å se det enkelte individ – ikke la oss forføre av krefter som har splittelse og økende konfrontasjon som mål. Vi ser dessverre at slike krefter er på fremmarsj, også i vårt eget land.

Samhørighet er et grunnleggende trekk ved et tillitssamfunn som vårt. Det krever ryddighet, også i omtalen av individer og grupper vi er uenige med. Det krever også ryddighet i den politiske debatten, ikke minst i en tid da mistenksomhet, frykttenkning og dyrking av stereotypier brer om seg. Her hviler det et helt spesielt ansvar på landets ledende politikere.

Derfor håper vi også noen av Erna Solbergs egne statsråder tar inn over seg alvoret i hennes budskap. For derfra dyrkes gjerne spissformuleringer og overdrivelser som nettopp bidrar til den økende splittelse statsministeren advarer mot.

VI SER en regjering i strid med seg selv når virkeligheten skal beskrives. Senest ble dette demonstrert etter de mye omtalte bilbrannene i Oslo forrige uke. «Vi skal ikke ha svenske tilstander i Norge», advarer innvandringsministeren på Facebook. Og oppfordrer de andre partiene til å våkne opp. «Vi skal være forsiktige med å fremstille dette som svenske tilstander i Norge. Det er overhodet ikke situasjonen», sier justisministeren.

Den ene Frp-statsråden velger med velberådd hu å assosiere det som skjedde i Groruddalen med «svenske tilstander». Hennes partifelle med ansvar for kriminalitetsbekjempelse slår fast at det «overhodet ikke (er) situasjonen».

Det er lett å falle for fristelsen til både overdrivelser og lettvint velgerfrieri. Noen ser ut til å dyrke denne fristelsen. Da er det sunt å minne om Erna Solbergs nøkterne advarsel. For vi skal ta den nødvendige striden, men være oss meget bevisst så vi ikke stimulerer de kreftene som har som mål å skape «mer splittelse og mindre samhørighet».