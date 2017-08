Aftenposten mener: Kampen mot terror vil ta tid

Igjen har en terroraksjon skapt redsel. Denne gangen rammet den Barcelona, der 13 mennesker torsdag ble drept da en lastebil i kjørte inn i et område med mange turister. Senere samme dag slo politiet raskt ned et annet og potensielt større angrep lenger sør i Spania. Her ble én uskyldig drept.

«Den islamske stat» (IS) hevder å stå bak. En slik erklæring bør erfaringsvis tas med en klype salt, men det er i alle fall høyst sannsynlig at voldelige islamister sto bak.

Angrepet bekrefter at bruk av kjøretøy nå er blitt mange terroristers foretrukne metode. Slike angrep kan planlegges og gjennomføres også av enkeltpersoner, krever ingen spesiell kompetanse og kan vanskelig snappes opp av overvåking og sikkerhetsstyrker før de er i gang.

Områder kan sikres ved å sette ut fysiske hindringer, noe som også skjer i stor utstrekning, men det vil alltid finnes en menneskemengde en bil uhindret kan kjøre inn i.

Fremgang mot IS

Terror gjør fortsatt inntrykk også utenfor landet der den begås, men over tid virker det som om reaksjonene dempes, noe som er en fornuftig realitetsorientering.

Det pågår en irregulær krig mot islamistisk terror over hele verden, ikke minst i muslimske land. Fremgangen er tydelig. IS er i ferd med å miste sitt «kalifat» i Syria og Irak. Mange terrorangrep er blitt avslørt i forkant eller raskt slått ned.

Likevel vil det fortsatt ta mange år med væpnet innsats i terroristenes kjerneområder, målrettet innvandrings- og integreringspolitikk, holdningskamp og politi- og overvåkingsarbeid før problemet er overvunnet.

Nye ideer til hva som kan virke, er velkomne. Derimot er det lite velkomment med gamle ideer om hva som åpenbart ikke vil virke.

Trump gjør vondt verre

President Donald Trumps reaksjon på terroren i Barcelona er et sjeldent godt eksempel på det siste. Presidenten viste til en general John Pershing, som tidlig i forrige århundre skal ha knekket militante muslimer på Filippinene ved å skyte på dem med kuler dyppet i griseblod og ved å begrave deres falne sammen med griser.

Historien om Pershings kamp mot muslimer er en myte. Hva verre er: Trump viser at han tror IS og andre av vår tids radikale islamister ville ha brydd seg om litt griseblod. Det er mildt sagt usannsynlig. Derimot vil presidenten med slike uttalelser opprøre mange vanlige muslimer både i og utenfor USA.

Forestillingen om at man kan bekjempe terror fra ekstreme islamister ved å gjøre også moderate muslimer til fiender, er farlig. Den får lett vondt til å bli verre.