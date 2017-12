Aftenposten mener: Uklokt å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem

Under valgkampen lovet Donald Trump å flytte den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem – «nokså snart».

Det er han ikke alene om å ha lovet. Både George W. Bush og Bill Clinton ga samme løfte under sine respektive valgkamper. Forskjellen er at forgjengerne endret standpunkt da de tok plass i Det ovale kontor, etter å ha snakket med en rekke rådgivere i utenriksdepartementet. Det er det mange grunner til.

Striden om Jerusalem er i aller høyeste grad et sensitivt tema for både israelere og palestinere, og begge sider har som et ubøyelig krav at Jerusalem skal være deres hovedstad. FNs delingsplan i 1947 anbefalte at byen burde være et corpus separatum, en internasjonalt administrert sone. Begrunnelsen var byens betydning for tre verdensreligioner: Jerusalem anses som hellig for både muslimer, jøder og kristne.

Planen om et corpus separatum ble ikke iverksatt. Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967 og har senere annektert området. Israelerne gjør krav på Jerusalem som sin «evige og udelelige hovedstad», til protester fra palestinerne og resten av verden. FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger stilt krav om tilbaketrekning.

USA og de fleste andre land har nektet å anerkjenne den israelske annekteringen av Øst-Jerusalem, derfor ligger ambassadene deres i den kommersielle og kulturelle storbyen Tel Aviv i stedet. På denne måten har de kunnet unngå å velge side i det høyst betente spørsmålet om hvem som har rett til å kontrollere de omstridte områdene i Jerusalem.

Å flytte den amerikanske ambassaden er mer enn bare å sende et sterkt signal. USAs konsulat i Jerusalem har nå forbudt sine ansatte og deres familier å besøke Gamlebyen i Jerusalem eller Vestbredden. Nyheten om at Trump vurderer å endre ambassadens beliggenhet, kan utløse uroligheter og demonstrasjoner rettet mot amerikanske interesser i området, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dersom den amerikanske ambassaden flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem, vil det i praksis bety at USA mister sin status som en mulig megler i konflikten mellom israelerne og palestinerne. Man kan vanskelig gi uttrykk for en tydeligere stillingtagen i spørsmålet om hvilken side i konflikten man støtter, enn å flytte selve ambassaden til Jerusalem.

Donald Trump har tidligere sagt at hans administrasjon arbeider for «den ultimative avtalen» som kan skape fred mellom Israel og palestinerne og «muligens føre til fred i hele Midtøsten».

Det er ytterst tvilsomt at noen slik avtale skulle kunne fremforhandles fra en ambassade i Jerusalem.