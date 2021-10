Aftenposten mener: Bra med akutte tiltak mot strømkrisen

De som rammes hardest, må få hjelp.

Ny olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har fått en strømkrise i fanget.

Angsten for neste strømregning har satt seg hos mange. For noen er det mer dramatisk enn for de fleste andre. Stortinget vedtok torsdag enstemmig at det trengs målrettet hjelp til dem som får størst problemer.

Regjeringen skal innen utgangen av måneden legge frem forslag om økt bostøtte og økt sosialhjelp. Målet er at de med dårligst råd skal klare å betale neste strømregning. Det er nødvendige og målrettede tiltak. Ved å inkludere også sosialhjelpen vil flere kunne fanges opp enn mottagere av bostøtte.