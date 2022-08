Aftenposten mener: Klussing med kabler er risikabelt

Nå nettopp

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vurderer tiltak mot krafteksport. En vurdering fra NVE viser at det er høyt spill.

Regjeringen har lovet tiltak som ikke var helt gjennomtenkt.

Skal Norge regulere eksporten av strøm? Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har gått langt i å varsle at det vil skje. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har gjort det samme. Han lover mer «nasjonal kontroll over strømeksporten».

En vurdering fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at det er lettere sagt enn gjort. Den viser samtidig at det slett ikke er sikkert at slike tiltak vil gi større sikkerhet for Norge.