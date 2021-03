Aftenposten mener: Stortinget må sikres omgående

Stortinget må ta datasikkerhet på alvor.

Stortinget har hatt to alvorlige angrep på sine datasystemer på under et år. Hackerne fikk blant annet tak i innholdet i e-poster.

Det første angrepet skjedde i august i fjor. Det siste fant sted nylig og var mer inngripende enn det første. Her hadde hackerne «potensial til å gå inn i de parlamentariske prosessene», ifølge stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.