Aftenposten mener: Behandlingen av Navalnyj viser Putins svakhet

Ledere med legitimitet behøver ikke å fengsle opponenter på komisk tynt grunnlag.

Fra en demonstrasjon til støtte for Aleksej Navalnyj under rettssaken nylig. Foto: Skjeggestad, Helene

Nå nettopp

Russland har et styresett på grensen mellom autoritært demokrati og totalitært diktatur. Det holdes valg og finnes rester av ytringsfrihet. Men alt holdes i jerngrep av maktapparatet. Der sitter president Vladimir Putin på toppen.

Organisasjonen Freedom House lager hvert år lister over politisk og personlig frihet. Her rangeres Russland i det nederste sjiktet. På nivå med prestestyret i Iran, bare litt over Kina.