Aftenposten mener: Stortinget burde klaget på skatten

Nå nettopp

Onsdag fortalte stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) at Stortinget godtar skattekravet i sakene om pendlerboliger.

Stortinget og Statsministerens kontor godtar skattekrav. Men saken skaper usikkerhet for mange andre.

I juni sto justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) frem i VG. Hun var en av politikerne som hadde fått varsel om skattesmell. Mehl hadde vært folkeregistrert på pikerommet og hadde ikke utgifter hjemme. Skatteetaten mente hun ikke hadde krav på skattefri pendlerbolig.

Mehl la seg flat og lovet å gjøre opp for seg. Så viste det seg at hun hadde rent mel i posen. Nå mener Skatteetaten likevel at alt var i orden og at hun oppfylte kravet for pendlerstatus.