Aftenposten mener: Iran må oppheve påbudet om hijab

Påbudet om at kvinner skal dekke til håret, strider mot FNs menneskerettigheter.

De voldsomme protestene mot prestestyret i Iran har nå vart i tre uker. Det er ingen tegn til at uroen gir seg. Landets unge kvinner leder an opprøret, med livet som innsats. Mange er drept allerede. Enda flere er skadet, mishandlet og arrestert. De protesterer mot et regime som på systematisk og brutalt vis undertrykker kvinners grunnleggende rettigheter.

Svært mange iranske menn deltar også i kampen for kvinners frihet. Det er oppløftende. Protestene ser dessuten ut til å forene folk på tvers av sosiale og etniske skiller. Det gir håp om at det iranske folket med tiden kan frigjøre seg fra et bakstreversk og korrupt regime.