Skeives kamp er alles kamp

Oslo Pride 2022.

Aftenposten ønsker god pride!

01.07.2023 07:24

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Et år er gått siden pride-skytingen. Zaniar Matapour skjøt mot to utesteder i Oslo. To mennesker ble drept, 23 ble såret. Ut fra det som så langt er kjent fra etterforskningen, ser det ut til at angrepet var rettet mot skeive.

Den siste tiden har PST merket en økning i antall trusler mot pride og det skeive miljøet. Regnbueflagg på skoler er blitt stjålet og ødelagt. Redd Barna så seg nødt til å avlyse pride-festivalen for barn i Bergen etter å ha mottatt trusler.