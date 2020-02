Aftenposten mener: Politikk er også det umuliges kunst

Nettavisens veltitulerte nyhetssak «Spruter maling ut av rumpa – får 37 millioner i kunststøtte» lever videre.

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe var tidlig ute med å kalle bevilgningen «et sykdomstegn på alle vis». Odd Nerdrum forfattet leserbrev der det står at «til og med kunsten må i sin bortskjemthet se hvor grensene går».

Sist ute er Frp-politikerne Silje Hjemdal og Himanshu Gulati, som erklærer at «de er drittlei av drittkunst».

Selvsagt skal Hjemdal få «lov som politiker til å rett og slett stille spørsmål om dette er forsvarlig bruk av skattebetaleres penger», som hun sier til NRK.

Hun vil endre dagens ordning, der Kulturrådet forvalter store deler av bevilgningene til det frie kulturfeltet. «Kanskje ville en folkejury ville hatt større legitimitet blant folk flest», sier hun til NRK.

Selv uten NRKs ferske erfaringer med folkejury i Grand Prix-sammenheng er det grunn til å være skeptisk. Noe av poenget med Kulturrådet er at tildelingene skjer etter kulturfaglig skjønn.

Prinsippet om armlengdes avstand innebærer nettopp at politikere ikke blander seg opp i disse vurderingene. For da er veien kort til å bli et politisk smakspoliti.

Så kunne man sett for seg en «folkejury» uten politikere. Men nøyaktig hva den skulle ha hatt som mandat, er vanskelig å forestille seg. For Kulturrådet skal gi støtte til kunst som ikke lar seg realisere på ren kommersiell basis. Da ligger det i sakens natur at ikke alle vil like det som støttes.

Både Gulati og Hjemdal understreker at de støtter prinsippet om armlengdes avstand i kulturpolitikken. De bare liker ikke resultatet. Problemet er at enhver alternativ ordning som legger mindre vekt på kunstfaglige vurderinger, vil innebære en svekkelse av dette prinsippet.

Ironien ligger uansett i at Fremskrittspartiet har vært med på å opprettholde og forsterke dagens ordninger. Mens Siv Jensen passet pengesekken, økte bevilgningen til kulturfondet fra 633 millioner i 2014 til over 1 milliard.

Partiet luftet aldri noen frustrasjon over denne kraftige økningen, som betyr mer penger tilgjengelig også for eksperimentell performancekunst.

Det kan jo tyde på at engasjementet for reform av kulturpolitikken ikke stikker særlig dypt.