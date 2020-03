Ingen har oversikt over hverken helsemessige eller økonomiske konsekvenser av virusepidemien. Derfor er prognoser snarere gjettverk, og de varierer sterkt.

Blant de optimistiske finnes den tsjekkiske økonomen Tomáš Sedláček, tidligere rådgiver for Václav Havel, i sistnevntes presidentperiode. Sedlacek ble i 2011 internasjonalt kjent for sin bok Economics of Good and Evil.