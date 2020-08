Aftenposten mener: Et lite jordskjelv for norsk sikkerhetspolitikk

De amerikanske soldatene forlater Norge. Det gjør Norge mer sårbart.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken ble det kjent at US Marines trekker 700 soldater ut av Norge. Siden 2017 har de bodd og trent her på permanent basis. Nå skal antallet reduseres til 20. Det er dramatisk for Norge.