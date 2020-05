Aftenposten mener: Fint for Støre at «ytre høyre» har fått mer makt

Da Fremskrittspartiet i januar bestemte seg for å gå ut av regjeringen, var Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre bekymret. Han advarte om konsekvensene.

– En svekket regjering vil sitte på nåden til et forsmådd Frp. Det kan gi ytre høyre mer makt og ikke mindre, sa Støre.

Analysen var underlig. Hvor mye makt Frp vil få som fristilt på Stortinget, avgjøres ikke minst av hvilken rolle Ap og Støre velger å spille. Dersom Ap for eksempel kommer i posisjon til å forhandle med regjeringspartiene om iskantsonen og grensen for oljevirksomhet i nord, vil det gi mindre innflytelse for Frp enn om Frp satt i regjering.

Erfaringen fra de siste ukene viser dessuten at det nettopp er Ap som bidrar til at «ytre høyre» får mer makt. I forhandlingene om ulike krisepakker på Stortinget har en allianse av Ap, Senterpartiet, SV og Frp vært pådriver for en rekke endringer.

Sist uke presenterte Ap, SV og Frp en avtale om endringer i bioteknologiloven. Blant annet skaper de flertall for å tillate eggdonasjon. Også dette er et eksempel på at «ytre høyre» får mer makt. Men det skjer altså fordi Frp har frigjort seg fra Granavolden-plattformen. Dermed kommer det flertallet som eksisterer på Stortinget for en modernisering av bioteknologiloven, til uttrykk.

Dagsavisen er på lederplass oppskjørtet over dette. Avisen kaller det «en uhellig allianse» og skriver at Frp «hører ikke hjemme i selskap med SV og Ap».

«I verdispørsmål står Frp så langt til høyre for SV og Ap som det er mulig å komme. Derfor blir det politisk helt feil å lage et «forlik» med Frp om å forandre bioteknologiloven», mener Dagsavisen.

Det er uklart hvilke konsekvenser avisen mener dette skulle få. Skulle SV og Ap gå imot endringer de er for bare fordi Frp mener det samme? Mener Dagsavisen at å ta avstand fra Frp på generelt grunnlag er viktigere enn å få gjennomført endringer som er viktige for mange?

En slik tilnærming ville for eksempel gjort at det aldri ville blitt noe barnehageforlik, som oppsto ved at Frp allierte seg med SV. Resultatet ble full barnehagedekning.

Dagsavisens syn er en oppskrift på mer politisk polarisering. Avisen mener at hvem man er enig med, er viktigere enn hva man er enig om. Det er en styrke for norske politikere at de stort sett er klokere enn som så.