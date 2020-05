Aftenposten mener: Det er ikke godt å vite når man trenger en humanist

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er rystet og direkte sjokkert. Sjokket kommer fra en allianse av Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortingets utdanningskomité. Sammen har de tre partiene flertall. Og nå har de helt på egen hånd funnet ut at de skal snekre sammen et fremtidig system for finansiering av universiteter og høyskoler.

Om noen mener det utdannes for mange innen humaniora ved universitetene, er i det minste teksten fra de tre partiene et tegn på at det er for få av dem til stede i Stortingets utdanningskomité. Det skal ikke store tekstanalysen til for å se hvordan den indre logikken smuldrer opp.