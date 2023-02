Viljen til å hjelpe tyrkere og syrere er et lyspunkt

08.02.2023 10:05

To kvinner ved et sammenrast hus i Hatay, Tyrkia.

Jordskjelvtragedien i Tyrkia og Syria gjør inntrykk. Tusener er bekreftet døde. Det anslås at tallet kommer opp i 20.000. Langt flere har mistet sitt hjem.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 23 millioner er direkte berørt. Fem millioner av dem lever under sårbare forhold. Det siste gjelder først og fremst flyktninger fra borgerkrigen i Syria.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn