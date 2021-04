Aftenposten mener: Bra at Iran-avtalen ser ut til å gjenoppstå

USA er på vei inn igjen.

President Joe Biden reverserer Donald Trumps Iran-politikk. Foto: Evan Vucci / AP

Denne ukens samtaler i Wien peker frem mot at det igjen kan bli en fruktbar prosess for å hindre at Iran utvikler egne atomvåpen.

Den ble delvis avsporet da president Donald Trump for snart tre år siden trakk USA fra Iran-avtalen. Siden er Iran blitt utsatt for hardere økonomiske sanksjoner, mens den regionale stormaktens atomprogram ikke lenger overvåkes.