Aftenposten mener: Katalanske separatister på defensiven

Den spanske sentralregjeringen ser ut til å vinne konfrontasjonen med provinsregjeringen i Catalonia, i alle fall på kort sikt.

Sistnevnte hadde frist til torsdag morgen med å avklare om den erklærte Catalonia uavhengig eller ikke. Den katalanske regjeringssjefen Carles Puigdemont forble da uklar og gjentok ønsket om forhandlinger.

Deretter kom signalet fra Madrid: Lørdag vil den spanske regjeringen møtes for å starte prosessen med å oppheve Catalonias betydelige selvstyre.

Puigdemont kan nå gå på en talerstol i Barcelona og erklære uavhengighet likevel, men det spiller liten rolle. Madrid har uansett bestemt seg for å holde en hard linje.

Catalonia kan – ved bruk av den spanske grunnlovens paragraf 155 – bli lagt under direkte styre fra Madrid. Separatistenes ledere kan bli anklaget for opprør. Det er også mulig at Madrid skriver ut et katalansk nyvalg.

Om dette kan skje uten bruk av vold, er foreløpig uklart, men det er selvsagt å håpe. Kun ytterliggående krefter kan ønske at den spanske hæren ruller inn med tanks i Barcelonas gater.

Separatister lykkes ikke

Utviklingen de siste dagene er åpenbart et problem for dem som drømmer om katalansk uavhengighet. De når ikke frem på kort sikt, trolig heller ikke på mellomlangt. Hvis et stort flertall i Catalonia hadde ønsket uavhengighet, ville Puigdemont og hans folk ha hatt sterkere kort på hånden. Men befolkningen er delt cirka på midten. På gatene demonstreres det både for og mot.

Like åpenbart er det som nå skjer et problem for den spanske sentralregjeringen. Det skar seg allerede da Madrid bestemte seg for å bruke fysisk makt i forsøket på å stanse den ulovlige folkeavstemningen i Catalonia 1. oktober. Nå fortsetter den med politisk maktbruk – paragraf 155 i grunnloven er aldri blitt brukt før.

Metodene vekker minner om general Francisco Francos diktatur frem til 1975. De kler ikke en moderne og demokratisk stat i 2017.

Verdt prisen?

Sett fra Madrid, anses maktbruk tydeligvis å være en pris som er nødvendig å betale for å sikre statens enhet. Å vise ettergivenhet, kunne tenkes å stimulere andre provinser til å tenke i lignende baner.

Å legge opp til en sterkere desentralisering av makten i Spania, slik at landet blir en reell føderasjon, er heller ikke ønskelig sett fra sentrum.

Selv om uavhengighetsbestrebelsene trolig er i ferd med å kjøre seg fast for denne gangen, er det naturlig å anta at de kommer igjen senere. Regjeringen i Madrid – og katalanerne – må bare håpe at metodene da fortsatt vil være fredelige.