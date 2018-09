Aftenposten mener: Italias uansvarlige budsjett bør bekymre hele Europa

Det er ikke vanskelig å skjønne at mange italienere er oppgitt over den økonomiske situasjonen i landet. Levestandarden har knapt økt siden 1999, arbeidsledigheten er på over ti prosent, og den økonomiske veksten ligger for øyeblikket helt på bunnen i EU.

Italias nye populistregjering, som kom til makten tidligere i år, har lovet å svare på utfordringene ved å gjennomføre store skattekutt og store økninger i de offentlige utgiftene. Blant annet vil de innføre en form for borgerlønn. De har også lovet å kvitte seg med en upopulær pensjonsreform som hever pensjonsalderen til 67 år.

Det er et regnestykke som ikke går opp. Italia har en statsgjeld som utgjør 132 prosent av bruttonasjonalproduktet og har fra før av betydelige underskudd på statsbudsjettene. I tillegg sliter landet med en raskt aldrende befolkning.

Mange hadde håpet at politikerne i Femstjernersbevegelsen og i Lega ville ta til fornuft når de først hadde inntatt regjeringskontorene, men budsjettutkastet som ble presentert før helgen, peker ikke i den retningen.

Mens den avgåtte regjeringen hadde som mål å ha et budsjettunderskudd på 0,8 prosent av BNP, legger den nye regjeringen opp til et underskudd på 2,4 prosent av BNP. De har dermed overkjørt anbefalingene til finansministeren, teknokraten Giovanni Tria.

Det vil neppe bli tatt godt imot i Brussel, der den italienske økonomien har seilt opp som den største trusselen mot stabiliteten i eurosonen.

Heller ikke finansmarkedene ble beroliget. Renten på Italias statsgjeld spratt i været etter at budsjettutkastet ble lagt frem. Fra et nivå på 1,8 prosent i april, lå renten på tiårige statsobligasjoner på 3,2 prosent fredag. Det er et bilde på at denne typen populistisk og uansvarlig politikk har en kostnad. Dersom investorene etter hvert mister troen på at Italia kan få kontroll over statsgjelden, kan det utløse en større europeisk finanskrise.

Den italienske regjeringen ser imidlertid ikke ut til å være bekymret. Luigi Di Maio, visestatsminister og partileder i Femstjernersbevegelsen, ble hyllet av tilhengerne da han vinket fra balkongen i statsministerresidensen i Roma etter budsjettenigheten. Han omtalte det som en «historisk dag».

«Vi klarte det. I dag har vi endret Italia. For første gang er staten på folkets side», uttalte Di Maio.

Kanskje kan budsjettet gi et kortsiktig oppsving på meningsmålingene, men i stedet for å gjøre noe med de store strukturelle problemene i Europas fjerde største økonomi, bidrar regjeringens politikk heller til å forverre dem.

Det er ikke å være på folkets side.