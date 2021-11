Aftenposten mener: Mulig vei ut av krisen for Sudan

Men en generals ambisjoner kan gjøre vondt verre.

Folk demonstrer for å redde prosessen mot demokrati. Bildet er fra Sudans hovedstad, Khartoum, 31. oktober.

25. oktober tok general Abdel Fattah al-Burhan makten i Sudan, et av Afrikas største land. Statsminister Abdalla Hamdok og hans regjering ble avsatt. Kuppet ble ekstra spesielt av at de to til da hadde hatt de fremste posisjonene i en samlingsregjering. Den skulle styre Sudan frem til frie valg i 2023.

Slik ble det bråstopp for en positiv utvikling i landet siden Omar al-Bashir, mangeårig diktator, ble avsatt i april 2019. Sudan var i ferd med å bli et relativt demokratisk og liberalt land. Det lå an til å motta betydelig internasjonal hjelp.