Aftenposten mener: Trøblete pensjonsreform for Putin

Hvordan gjennomføre nødvendige økonomiske reformer og fremdeles bevare popularitet og makt?

Det er det store spørsmålet for den russiske presidenten Vladimir Putin. Han har forsøkt en modell de siste ukene som mildt sagt ikke er særlig imponerende sett med demokratiske øyne.

Timing

Da dommeren blåste av VMs åpningskamp og russere flest var i seiersrus etter 5–0-seieren over Saudi-Arabia, gikk statsminister Dmitrij Medvedev på talerstolen og lanserte ny pensjonsreform.

Fra 2019 ønsker russiske myndigheter å starte en innfasingsperiode der pensjonsalderen øker gradvis til 65 år for menn og 63 for kvinner. Forslaget kommer uten en grundig diskusjon, selv om motstanden mot reformen er enorm. En meningsmåling fra VTsIOM viser at 92 prosent er mot reform av pensjonssystemet.

Skaper avstand

Den russiske presidenten gjør alt for at reformen ikke skal hefte ved hans egen popularitet.

Han holder den på en armlengdes avstand ved å peke på at dette forslaget kommer fra regjeringen, med Medvedev i spissen.

Det er demonstrasjonsforbud i St. Petersburg og Moskva på grunn av fotball-VM, og dermed har regimet sikret seg mot massedemonstrasjoner.

I tillegg har de russiske internett-trollene, som stort sett sender hets mot Vesten og hyllest-videoer av Putin, plutselig blitt ihuga tilhengere av pensjonsreform.

Motivene er så åpenbare, og prosessen så anstrengt, at det grenser til det komiske. Men for den jevne russer er det ingenting å le av.

Behov for reformer

Den russiske pensjonsalderen er ikke rørt siden 1928, og det russiske pensjonssystemet går kraftig i underskudd. En stor økonomisk analyse som ble publisert i fjor, viste at Russland vil miste 5,5 millioner av den arbeidsføre befolkningen innen 2030 hvis pensjonssystemet ikke endres. Rundt 2035 vil antallet pensjonister kunne gå forbi antallet arbeidstagere.

Det er derfor enkelt å forsvare behovet for en reform. På samme tid er levealderen lav i Russland. Mange vil ikke leve lenge nok til å gå av med pensjon. Mange familier har belaget seg på at besteforeldre skal passe barna mens foreldrene er på jobb. Dette griper rett inn i hverdagen til russerne.

En strategi om å innføre reformer i håp om at ingen legger merke til det, er å undervurdere egen befolkning. Det vises allerede på meningsmålingene, som Kreml er nærmest manisk opptatt av. Ikke siden desember 2013 har Putin ligget så lavt på målingene som han gjør nå.

Fremdeles er det ingen krise for den mektige russiske presidenten, men hans regime er delvis bygget på hans personlige popularitet i befolkningen. Russland skal gjennom mange, vanskelige reformer. Putin kan ikke arrangere fotball-VM hver gang og kan gå en enda mer trøblete tid i møte.