Etter snart 16 måneder ved makten sliter Frankrikes president Emmanuel Macron med raskt fallende popularitet.

Kun 34 prosent oppgir at de er fornøyd med presidenten på den siste målingen til byrået Ifop, ned fra 64 prosent rett etter brakseieren i mai 2017. Han ligger dermed dårligere an enn president Nicolas Sarkozy gjorde på samme tid i sin presidentperiode, men noe over forgjengeren François Hollandes oppslutning. Macron har grunn til å være urolig over dette. Sarkozy fikk bare én periode som president etter at han tapte valget i 2012 mot Hollande. Sistnevnte ble senere den minst populære presidenten i nyere fransk historie.

Macrons sommer har vært preget av kriser og skandaler. I forrige uke annonserte den tidligere miljøaktivisten Nicolas Hulot at han trekker seg som miljøvernminister. Det skjedde live under et radiointervju der populære Hulot forklarte at han følte seg «helt alene» i regjeringen og at han ikke fikk utrettet det han ville.

Den største krisen brøt ut i juli da det dukket opp en video der Macrons personlige livvakt og nære medarbeider Alexandre Benalla slår en demonstrant iført en politihjelm under 1. mai-demonstrasjoner. Etter hendelsen hadde Benalla blitt midlertidig suspendert i noen uker, men han fikk først sparken da videoen ble allment kjent i juli. Her har presidenten rettmessig fått sterk kritikk.

Et annet problem for Macron er at franskmennene begynner å bli utålmodige. Presidenten har gjennomført en lang rekke reformer, men fruktene av omstillingen lar vente på seg. Den økonomiske veksten har tatt seg opp, men imponerer ingen. Arbeidsledigheten synker i sneglefart og er fortsatt på 9,2 prosent.

Dette betyr ikke at reformene er feilslåtte, men det viser nok en gang hvorfor denne typen strukturelle endringer er så vanskelige å gjennomføre. Kuttene og omleggingene merkes umiddelbart, mens gevinstene kan ligge mange år inn i fremtiden.

Heldigvis for Macron fikk han satt i gang reformarbeidet umiddelbart etter valget. Den gangen seilte han på en medgangsbølge, men den er definitivt over nå. Presidentens tidligere rådgiver Jean Pisani-Ferry sier til avisen JDD at Macron må innta en mer konsulterende linje fremover for å få gjennom nye reformer. Det kan han ha rett i.

For Frankrike og for Europa er det viktig at Macron lykkes med sitt prosjekt, for alternativet ser ut til å være en president fra ytre høyre eller ytre venstre. Begge deler kan få store negative konsekvenser for franskmenns økonomi og sette det europeiske samarbeidet i fare.

Derfor er det essensielt at Macron klarer å snu trenden og ikke fortsetter å gi opposisjonen ferdigscorede mål.