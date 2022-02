Aftenposten mener: Russland alene har skylden

Nå nettopp

Et av de første stedene som ble rammet av Russlands angrep torsdag, var en boligblokk i Chuhuiv. Flere sivile ble drept og hardt skadet i luftangrepet.

Angrepet på Ukraina er uprovosert og ensidig.

Flere vestlige politikere har tidligere i uken nølt med å definere Russlands angrep på Donetsk og Luhansk som en invasjon. Natt til torsdag var det ikke lenger noe å lure på. Invasjonen av Ukraina var et faktum.

Den russiske presidenten Vladimir Putin har frekkhetens nådegave når han viser til FN-paktens artikkel 51 – retten til individuelt eller kollektivt forsvar – som begrunnelse for å gå inn i landet. Han viser til at «Folkerepublikkene i Donbas» har bedt om bistand. Presidenten hevder at formålet med invasjonen er å «demilitarisere og avnazifisere» Ukraina.