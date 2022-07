Aftenposten mener: Tørken, heten og brannene i Europa viser alvoret

Alex Codonyer (55) klemmer sønnen Alan (12) utenfor huset deres nær byen El Pont de Vilomara i Spania. Huset ble tatt av en skogbrann denne måneden.

Sommeren viser at det trengs både tilpasninger og kutt i utslipp.

Vannstanden i Rhinen er usedvanlig lav denne sommeren. Det skaper problemer. Elven er viktig for varetransport. Nå kan båtene bare ta halv last for at de ikke skal kjøre seg fast. Det gir forsinkelser blant annet av transporten av kull, som Tyskland nå trenger mer av for å klare seg med mindre russisk gass.

Det fremstår som en slags dyp ironi at en tørr sommer, som klimaendringer vil gi flere av, rammer transporten av kull, som forårsaker de samme endringene.