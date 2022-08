Aftenposten mener: Bolsonaro må ikke få bløffe seg til valgseier

Ikke minst for klimaets del.

Jair Bolsonaro går til valg mot Lula Da Silva i høst.

8 minutter siden

Flere tusen brasilianere tok i forrige uke til gatene i Sao Paolo og Brasília med krav om at demokratiet må beskyttes.

Årsaken er president Jair Bolsonaros utspill mot valgsystemet. Demonstrantene frykter at presidenten ikke kommer til å godta resultatet av valget i oktober. Bolsonaro har nemlig hintet den siste tiden om at han kommer til å avvise valgresultatet. Blant annet har han sagt at elektronisk stemmegivning ikke er til å stole på.